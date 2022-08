Nach schwerem Sturz: Laura Süßemilch auf dem Weg der Besserung

In diesen Tagen findet in München die Bahnrad-Europameisterschaft statt. Nach der Qualifikation am Donnerstag geht es ab Freitag so richtig los. Gerne mit dabei gewesen wäre Laura Süßemilch, die sich 2022 bislang in starker Form präsentierte und dort vorne mitfahren wollte. Aber momentan hat die 25-jährige Fahrerin des RSV Seerose Friedrichshafen und des RSC Biberach andere Sorgen. Es geht um ihre Gesundheit, sie musste die Tour de France Femmes nach einem schweren Sturz auf der zweiten Etappe abbrechen und offenbarte zuletzt auf Instagram, dass das schon eine heftige Nummer war.

Süßemilch ist in ein paar Wochen wieder bei hundert Prozent

„Die letzten Tage bin ich durch die Hölle gegangen. Jetzt kann ich sagen: Gott sei Dank, dass ich noch lebe und in ein paar Wochen wieder hundert Prozent gesund werde“, meinte Süßemilch ein paar Tage danach. Die Verletzungen, die konservativ behandelt werden können, waren schlimmer als zunächst angenommen. Nachdem anfangs von zwei gebrochenen Wirbeln die Rede war, seien in der Klinik Tübingen zudem ein dritter Wirbelbruch, eine gebrochene Rippe und ein Bruch im Hinterkopf festgestellt worden.

Süßemilch befindet sich auf dem Weg der Besserung, schrieb bei ihrem bewegenden Post vor rund einer Woche, dass sie aktuell schon aus dem Bett aufstehen und in Begleitung gehen könne. An Leistungssport ist momentan natürlich nicht zu denken, generell möchte die 25-Jährige von Plantur-Pura aber auf jeden Fall mit dem Radsport weitermachen. „Ich werde stärker zurückkommen“, so die Bahnrad-Weltmeisterin.