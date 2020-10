Bei einer Schlägerei in der Meistershofener Straße hat es am Samstag gegen 3 Uhr mehrere Verletzte gegeben, teilt die Polizei mit. Nach anfänglich verbalen Streitigkeiten kam es zum Schlagabtausch in dessen Folge sich unter anderem einer der Beteiligten schwer verletzte und bewusstlos am Boden lag. Er zog sich massive Gesichtsverletzungen zu und musste notärztlich behandelt werden. Durch mehrere eingesetzte Streifen konnte die Parteien schließlich beruhigt werden. Es folgen mehrere Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung an die Staatsanwaltschaft.