Nach Rempler in der Länderöschstraße einfach weggefahren

Um Zeugenhinweise bittet die Polizei, nachdem ein Unbekannter am Montag gegen 10.45 Uhr in der Länderöschstraße einen Daihatsu angefahren hat und anschließend davongefahren ist. Die Daihatsu-Fahrerin saß in ihrem Wagen, während das silberne Fahrzeug des Verursachers ihr Auto anrempelte. Der Flüchtige verursachte Sachschaden von mehreren hundert Euro, teilt die Polizei im Bericht mit.

Hinweise nimmt die Polizei in Friedrichshafen entgegen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 07541 / 70 10.