Nach Razzien: Polizei sieht keine Belege für Terrorpläne gegen Flughäfen

Nach der Durchsuchung mehrerer Wohnungen haben sich die Befürchtungen eines geplanten Terroranschlags gegen einen Flughafen in Deutschland offenbar erledigt. Die Polizei erklärt das Vorgehen.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, der Bundespolizeidirektion und des Polizeipräsidiums Reutlingen heißt es am Freitagnachmittag: "Im Zusammenhang mit Informationen über mögliche Ausspähungen oder Anschlagsvorbereitungen auf Flughäfen in Deutschland oder Frankreich wurden am Freitagmorgen die Wohnungen eines 28-jährigen Mannes in Baden-Württemberg und eines 48-jährigen Mannes in Nordrhein-Westfalen durchsucht."

Mehr entdecken: Razzien nach Spähversuchen an Flughäfen in Stuttgart und Paris

Aus den Durchsuchungen hätten sich allerdings keinerlei Anhaltspunkte für die Vorbereitung eines islamistisch-terroristischen Anschlags ergeben, so der Bericht weiter.

Die Personen seien nach Hinweisen auf eine mögliche Ausspähung von Flughäfen und einer verdächtigen Internetkommunikation ins Visier der Ermittler geraten.

Wie bereits berichtet, waren in Baden-Württemberg am Flughafen Stuttgart und auch an den Flughäfen Mannheim, Karlsruhe/Baden-Baden und Friedrichshafen die Sicherheitsvorkehrungen der Bundespolizei und der Landespolizei deutlich erhöht worden.

Kräfte der lokalen Polizeipräsidien wurden hierbei von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Polizisten patroullierten mitunter mit Schutzwesten und Maschinenpistolen vor den Airports.

Auslöser der Maßnahmen war offenbar Folgendes: Am 12. Dezember 2018 waren am Flughafen Stuttgart zwei Männer ohne Reisegepäck beobachtet worden, die offenbar die Kontrollmaßnahmen am Terminal 2 auffällig beobachtet hatten. Dehalb hat laut Polizei "der begründete Verdacht bestanden, dass der Flughafen ausgespäht werden sollte".

Parallel hierzu wurde bekannt, dass am 13. Dezember 2018 am Flughafen Charles de Gaulle in Paris ein ähnlicher Vorgang beobachtet wurde, bei dem ebenfalls zwei Männer aufgefallen sein sollen.

Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen vor dem Flughafen in Friedrichshafen. (Foto: Simon Siman)

Außerdem war laut Polizeibericht über "andere Sicherheitsbehörden" bekannt geworden, dass sich aus einem Chat eines Unbekannten Hinweise auf mögliche Anschlagsplanungen ergeben hatten.

Ein Zusammenhang der Vorfälle konnte zunächst wohl nicht ausgeschlossen werden. Ermittlungen des Landeskriminalamts Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt und dem nordrhein-westfälischen Landeskriminalamt haben die Verdachtsmomente nun aber nicht bestätigen können.

"Aufmerksam verfolgt"

"Nach den jetzt vorliegenden Erkenntnissen steht die Beobachtung am Stuttgarter Flughafen in keinem Zusammenhang mit möglichen Anschlagsplanungen oder islamistischen Aktivitäten", zieht die Polizei ein Fazit.

Tatsächlich hätten die zwischenzeitlich identifizierten Männer eine ebenfalls namentlich bekannte Frau zum Flughafen gebracht, sich längere Zeit in der Abflughalle aufgehalten und seien nur deshalb verdächtig erschienen, weil sie aufmerksam verfolgt hatten, wie die Frau durch die Sicherheitskontrolle ging.

Mehrere Polizeibeamte am Flughafen in Friedrichshafen. (Foto: Simon Siman)

Die Überprüfung eines 48-jährigen, deutschen Staatsangehörigen aus Aachen mit marokkanischen Wurzeln, dessen Fahrzeug am 13. Dezember 2018 am Pariser Flughafen aufgefallen war, ergab ebenfalls keine Hinweise auf einen geplanten Anschlag.

"Zunächst vermutete Verbindungen zwischen dieser Person und dem 28-Jährigen aus der Ortenau bestehen nicht", schreibt die Polizei.

Sicherheitsmaßnahmen zurückgenommen

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte aufgrund der vorläufigen Erkenntnisse ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gem. § 89 a StGB gegen insgesamt vier Beschuldigte eingeleitet.

Mehr entdecken: Flughafen London Gatwick lahmgelegt

Nach den zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnissen bestehen laut Mitteilung nun "begründete Zweifel an der Ernsthaftigkeit der dem Anfangsverdacht zugrundeliegenden Internetkommunikation. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen besteht auch keine Verbindung zwischen den beiden vermeintlichen Ausspähungen an den Flughäfen."

Bei keinem der überprüften Männer handele es sich außerdem um einen sogenannten Gefährder. Entsprechende Medienberichte sind laut Polizei nicht zutreffend.

In Absprache mit den zuständigen regionalen Polizeipräsidien und der Bundespolizei sollen nun die erhöhten polizeilichen Sicherheitsmaßnahmen an den Flughäfen auf ein Normalmaß reduziert werden.