Nach Polozk in Belarus reisen?

Am 21. Juni 2020 wollte der Freundeskreis sein 25-jähriges Jubiläum feiern. Jedoch steckte die gesamte Welt in der Corona-Pandemie fest und es war unmöglich eine gebührende Feier zu begehen.

Der Freundeskreis Polozk e. V. unterstützt die Städtepartnerschaft zwischen Friedrichshafen und Polozk in Belarus. Die Stadt Polozk hat sich in ihrer über 1.150-jährigen Geschichte trotz der Kriege und der Terrorpolitik ihrer Fürsten ständig weiterentwickelt. Die Menschen haben aus dieser Geschichte heraus die Stadt zu dem gemacht, was sie heute ist. Eine Stadt mit liebenswerten Menschen und großer Gastfreundschaft.

Die Hoffnung, in diesem Jahr mit unseren Mitgliedern, vielen Gästen aus Polozk und Friedrichshafen diese Feier nachzuholen, steht aufgrund der angespannten Lage auf sehr unsicheren Beinen.

Da momentan Reisen nach Polozk nicht möglich sind, hat sich der Freundeskreis entschlossen, eine virtuelle Ausstellung mit wunderschönen Bildern aus Polozk und Umgebung auf der Homepage des Vereins anzubieten. Diese Bilder und Videofilme mögen in Ihnen die Sehnsucht wecken, nach Polozk zu reisen, sobald dies nach den momentan schwierigen Zeiten wieder möglich sein wird. Es sind Eindrücke über die Stadt Polozk, die Landschaft sowie Menschen und Gebräuche aus unserer Partnerstadt, die in vier verschiedenen Beiträgen vermittelt werden.

Den vier Beiträgen wird eine virtuelle Eröffnung mit Grußworten vorangestellt. Für uns und unsere Freunde in Belarus ist im Moment das Internet die einzige Möglichkeit, Kontakte zu pflegen. Wir freuen uns auf Fragen, Rückmeldungen und Anregungen. Die Ausstellung kann unter www.freundeskreis-polozk.de kostenlos besucht werden.