Die Polizei ermittelt aktuell gegen einen Mann, der nach einem Parkrempler weitergefahren ist.

Der Autofahrer wollte am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz des Freizeitgeländes in Manzell rückwärts in eine Parklücke fahren. Dabei prallte er aber gegen einen VW Golf Kombi. Obwohl er von einem Zeugen darauf aufmerksam gemacht wurde, unterließ er es, seine Personalien zu hinterlassen und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 2000 Euro zu kümmern.

Der Zeuge hatte jedoch das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs der Polizei mitteilen können. Die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer dauern an. Er wird sich wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.