Nach nur einem Monat: Das Gerrix schließt vorerst wieder

Die Diskothek Gerrix bleibt ab Dezember wieder geschlossen. Das teilen die Betreiber auf ihrer Facebook-Seite mit. „Die neuen Regelungen in Baden-Württemberg in der Alarmstufe mit 2G-Plus und zusätzlicher Maskenpflicht im ganzen Club, auch auf der Tanzfläche, ist für uns einfach nicht mehr kontrollier- und umsetzbar“, heißt es dort.

Am Freitag, 26. November, und Samstag, 27. November, wird demnach noch ein letztes Mal gefeiert, bevor der Club in der Anton-Sommer-Straße vorerst wieder seine Pforten schließt. „Die aktuelle Situation lässt uns leider keinen Spielraum mehr, um das Gerrix, so wie ihr es kennt, freitags und samstags zu öffnen“, so die Betreiber.

Das Gerrix hatte erst Ende Oktober seine große Eröffnung gefeiert. Seitdem sind dort jedes Wochenende am Freitag und Samstag Partys veranstaltet worden. Eigentlich wollten die Betreiber ihre Diskothek schon im März 2020 öffnen – doch die Corona-Pandemie hatte diese Pläne durchkreuzt.