Nach nach 37 Jahren verlässt er das „Dorf“

Gerhard Schöll, Gesamtschulleiter des Bildungszentrums Bodensee-Schule St. Martin, geht zum Abschluss des Schuljahres in Pension. 37 Jahre war er an der Bodensee-Schule tätig. Zunächst als Sport-, Mathematik- und Religionslehrer bis er 1991 die Position des Konrektors der Grundschule und ab 1995 die gleiche Position für die Werkrealschule übernahm. Seit 2004 ist er Gesamtschulleiter der Bodensee-Schule und hat das Schulleben maßgeblich mitgeprägt.

Während seiner Amtszeit sind der musische Raum, das Hauswirtschaftsgebäude sowie der Neubau für die gymnasiale Oberstufe entstanden. Wenn man ihm so zuhört, sind das jedoch lediglich Räumlichkeiten, die den nötigen Platz für die Schüler schaffen. Wichtiger ist ihm, was in den Räumen stattfindet. Eine Basis, in der das Miteinander im Vordergrund steht und zitiert dabei Paulo Coelho: „Lehren zeigt, dass etwas möglich ist. Lernen heißt, seine eigenen Möglichkeiten auszuloten.“ Schule ist für ihn Wegbegleiter, bei der die individuelle Entwicklung des Schülers im Vordergrund steht. „Wenn es so ist, wie es heißt, dass man sein Leben lang lernt, dann wird in der Schule dafür der Grundstein gelegt“, sagt er.

Die Bodensee-Schule ist eine Marchtaler-Plan-Schule, an dessen Konzeption Gerhard Schöll ebenfalls mitgearbeitet hat. Der Marchtaler Plan hat im Wesentlichen Gedanken der Montessori-Pädagogik und Ansätze des Reformpädagogen Peter Petersen aufgenommen und sie in eigener Weise umgesetzt. Er ist in den vergangenen Jahren ein wesentliches Moment der Innovation in Baden-Württemberg gewesen, das auch auf viele staatliche Schulen bundesweit ausstrahlte. Den reinen Frontalunterricht gibt es hier nicht mehr. Er wird durch Gruppen- und Teamarbeit ergänzt, bei der sich die Schüler gegenseitige Hilfestellungen geben. Hinzu kommt die sogenannte Stillarbeit. Hier arbeitet jeder Schüler für sich Aufgaben ab, an dessen Enden ein Test steht. Eigenverantwortliches Lernen und Handeln sind hier gefragt. Hinzu kommen Projekte wie beispielsweise die Jahresarbeit, in der die Schüler selbstständig eine Projektidee einbringen, diese mit dem Lehrer absprechen und in einem vorgegebenen Zeitraum fertigstellen.

„Ein anders Beispiel ist das Fußballturnier für Ihube, unsere Partnerschule in Afrika, das die Schüler selbstständig organisiert haben. Ebenso wie die Friedensdemonstration vor dem Rathaus im vergangenen Jahr“, sagt Gerhard Schöll. Momente, die ihn stolz machen, wie er sagt, „denn Schule ist für Kinder da, nicht umgekehrt“. Schule wirke bis in das gesellschaftliche Leben hinein. In erster Linie sei Lehrtätigkeit „eine Beziehungsarbeit, die sich an einem Wertehorizont orientiert.“ Ziel sei es, die Schüler in ihrer Persönlichkeit zu stärken, die sie in die Lage versetze, an einer demokratischen Gesellschaft teilzuhaben, sich einzumischen und „somit auch Veränderungen initiieren können“. Es sei ihm wichtig, den Kindern die Idee mitzugeben, „dass jeder die Welt ein Stück besser machen kann“.

Schule ist wie ein Dorf

Einer der Gründe, weshalb er schon als 15-Jähriger beschlossen hat, Lehrer zu werden: „Ich hatte einen Sportlehrer, den ich überhaupt nicht mochte und hatte damals schon den Gedanken: Das geht auch anders.“ Er studierte in Weingarten, war Referendar an der Kuppelnau-Schule in Ravensburg und hat danach ein Jahr in Ulm gearbeitet. Allerdings habe ihm dort der Unterricht, der sich strikt am Stoffverteilungsplan hielt, nicht gefallen. Er bewarb sich an der Bodensee-Schule und begann 1982 mit seiner Arbeit als Fachlehrer.

Ein Schritt, den er nie bereut hat. Ganz im Gegenteil. Er sei dankbar, dass er einen Platz gefunden habe, an dem er sich wohl fühle. Er habe den richtigen Beruf gewählt und würde es auch wieder so machen, auch wenn die Position des Gesamtschulleiters eine zeitaufwendige Aufgabe sei: „Das darf man nicht unterschätzen. Künftig wird meine Aufgabe sein, zuhause vom Status des Pensionsgastes, zum Mitarbeiter zu wechseln“, meint er lachend. Gerhard Schöll war immer einer der ersten, die morgens in die Schule kam und einer der letzten, die sie wieder verlassen hat. Die Bodensee-Schule ist seit Anfang der 70er-Jahre eine Ganztagesschule, die Gerhard Schöll mit einem Dorf vergleicht: mit einem Dorfplatz samt Brunnen, einer Kapelle, sogar mit einer „Gaststätte“ (Mensa), in der man sich trifft, gemeinsam isst und sich austauscht.

Über 1000 Schüler besuchen die Bodenseeschule, angefangen von der Grundschule bis hin zur gymnasialen Oberstufe mit dem Schwerpunkt Sozialwissenschaft. Während seiner Amtszeit sind die „Theatertage am See“, das Theaterfestival vor den Osterferien, als jährliches Event etabliert worden. Er hat an der Projektgruppe „Gemeinschaftsschule in Baden Württemberg“ in Stuttgart mitgearbeitet. So ganz geht er jedoch nicht. Er bleibt weiterhin in der Geschäftsführung der Stiftung Bodensee-Schule St. Martin und als Kassierer beim Verein der „Theatertage am See“ tätig. Allerdings werde er „das Amt als zweiter Vorsitzender des Bodensee-Schulsportvereins abgeben“. Nach 37 Jahren Bodensee-Schule, davon 28 Jahre als Schulleiter, geht eben nie so ganz. Aber er weiß die Schule weiterhin in guten Händen: Isabell Ehmhardt wird die Gesamtleitung übernehmen.