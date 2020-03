Ein 40-Jähriger ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Montfortstraße ausgeraubt worden. Laut Polizeibericht hatte er die vier Unbekannten zuvor in einer Gaststätte in der Paulinenstraße kenngelernt. Nachdem die Gruppe gemeinsam das Lokal verlassen hatte, wurde der Geschädigte in der Montfortstraße von den Männern festgehalten und geschlagen. Er erlitt Prellungen und leichte Platzwunden im Gesicht. Ihm wurde sein Geldbeutel mit mehreren hundert Euro, sowie sein Smartphone entwendet. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541 / 70 10 zu informieren.