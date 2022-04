Nach langer Suche: Ailinger Radfahrverein findet im Wellenbad neue Spielstätte

Der Radfahrverein Immergrün Ailingen (RVI) ist auf der langen Suche nach einer neuen Trainings- und Spielstätte endlich fündig geworden, wie der Verein mitteilt.

Künftig richten die Radballer demnach ihr Training sowie die Heimspieltage im großen Becken des Ailinger Wellenbades aus. Der neue Spielort könnte auch anderen Vereinen und kulturellen Angeboten zugutekommen.

Weshalb die Radballer einen neuen Spielort brauchen

Eine neue Trainings- und Spielstätte war laut Mitteilung nötig geworden, nachdem die Rotach-Halle Ailingen, ähnlich wie die ZF-Arena Friedrichshafen oder die Katholische Kirche in Ailingen, als „akut einsturzgefährdet“ eingestuft wurde.

Außerdem habe das Landesamt für Denkmalschutz in Baden-Württemberg einen Kulturdenkmalschutz über die Rotach-Halle gelegt.

Dies lasse den geplanten Neubau der Halle am gleichen Standort für die Jahre 2024/2025 auf absehbare Zeit unmöglich erscheinen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Neue Spielstätte braucht Überdachung

Die Radballer wollen deshalb auf das große Becken im Wellenbad ausweichen. Das Freibad habe während der Saisonzeit der Hallenradsportler immer unbenutzt leer gestanden. Nun werde es auch in der Wintersaison sinnvoll genutzt.

Aus praktischen Gründen will der Verein allerdings das Becken überdachen. Denn im Probebetrieb diesen Winter habe sich herausgestellt, dass das Trockenlegen der Spielfläche nach jedem Regen äußerst zeitraubend ist.

Für die Detailplanung des Bauwerks sei der RVI Ailingen bereits mit den Volleyballern aus Friedrichshafen in Kontakt. Auch dieser 1. Bundesliga-Verein aus Friedrichshafen stehe aktuell ohne Heimspielstätte da.

„Wir versuchen natürlich, was Deckenhöhe und Konstruktion angeht, eine möglichst vielfältige Nutzung der Fläche zu ermöglichen, um gegebenenfalls Synergien mit ähnlich betroffenen Vereinen zu schaffen“, wird Pascal Salomon, erster Vorsitzender des RVI Ailingen, in der Mitteilung zitiert.

Erstes Heimspiel im Becken steht bereits fest

„Auch Veranstaltungen der Kultur und Brauchtumspflege würden sich in der neuen Lokalität, zumindest in den Wintermonaten, realisieren lassen“, ist sich demnach Andreas Fehrmann, Betriebsleiter des Wellenbad Ailingen, sicher.

Der erste Heimspieltag in der neuen Arena steht laut Mitteilung bereits fest: Der RVI Ailingen lädt am Samstag, 9. April, um 14 Uhr, zum 7. Spieltag der 1. Bundesliga Radball in Ailingen ein.