Nach kurzer Zeit schon kaputt: Stadt muss bei Mobilitätssäulen nachbessern lassen

Fünf auffällige gelbe Säulen informieren seit Ende September in Friedrichshafen über nachhaltige Mobilitätsangebote und fungieren zugleich als Reparaturstationen für Fahrräder.

Letzteres ist am Franziskusplatz zwischenzeitlich aber nicht mehr möglich gewesen. Denn dort war die Säule schon nach kurzer Zeit defekt. Und auch an den anderen Exemplaren musste die Stadt nachbessern lassen.

Bis vor Kurzem war die Mobilitätssäule auf dem Franziskusplatz noch mit einem rot-weißen Bauzaun abgesperrt. Der Grund: nötige Nachbesserungen, die eine vom baden-württembergischen Verkehrsministerium beauftragte Firma vornehmen musste, wie die Stadt Friedrichshafen auf Anfrage mitteilt.

Säulen sollen langlebiger werden

„Hierbei handelt es sich um Nachbesserungen der Bodenarbeiten sowie die Instandsetzung der Radreparatureinheit“, sagt Sprecherin Andrea Kreuzer. Diese „Radreparatureinheit“ umfasse das Werkzeug und die Luftpumpe, die per Kurbel betätigt wird.

Die defekte Einheit werde ausgetauscht und das betreffende Seitenteil mit einer verbesserten Konstruktion erneuert, so Kreuzer. Inzwischen sind die Arbeiten beendet und der Zaun ist wieder verschwunden.

Der Defekt sei seit dem 17. Oktober bekannt, und man habe ihn „unverzüglich weitergeleitet“, damit der Schaden repariert wird, erläutert die Sprecherin. Wirklich lange funktionsfähig war die 3,40 Meter hohe Säule damit nicht. Nur wenige Wochen vorher, am 22. September, ist sie von Vertretern des Landes und der Stadt eingeweiht worden.

Wie Andrea Kreuzer erklärt, sorge man mit den Reparaturen auch dafür, dass die Säule langlebiger wird: „Damit ein solcher Defekt künftig nicht mehr auftritt, musste vom Hersteller auch die Konstruktion der Radreparatureinheit verbessert werden“, berichtet sie. Grundsätzlich seien die Mobilitätssäulen „wartungsarm gestaltet“.

Warum die Reparatur die Stadt nichts kostet

Auch an den restlichen Säulen – es stehen noch welche am Stadtbahnhof, Hafenbahnhof, Hinteren Hafen sowie am Landratsamt – lässt die Stadt laut Kreuzer auf diese Weise nachbessern. Und das, obwohl bei diesen kein Defekt vorlag.

Kosten entstehen der Stadt für die Nachbesserungen keine, weil es sich um Arbeiten im Rahmen der „Abnahme der Mobilitätssäulen“ handelt, so die Sprecherin. Die Säulen sind Teil eines Pilotprojekts des Landes. Friedrichshafen ist eine von acht Kommunen, darunter zum Beispiel Ellwangen und Reutlingen, die sich in der zweiten Pilotphase beteiligen.

Die Kosten für die Herstellung und das Aufstellen der Mobilitätsäulen trägt das Land. Nach der Abnahme der Säulen ist die Stadt Friedrichshafen für die Instandhaltung zuständig. „Die Mobilitätssäulen wurden wartungsarm konstruiert, so dass wir die nächsten Jahre mit keinen größeren Instandsetzungen rechnen“, sagt Andrea Kreuzer.