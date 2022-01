Nach KfW-Förderstopp fordert Handwerkskammer Nachfolgeprogramme

Die Handwerkskammer Ulm warnt vor Folgen des unerwartet verkündeten Stopps sämtlicher KfW-Gebäudeförderungen durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Mit dem vorzeitigen Stopp der Fördergelder für energetische Sanierung und Effizienzhäuser gefährde der Bund mancherorts die Finanzierung geplanter Bauprojekte, heißt es in einer Presseerklärung der Handwerkskammer Ulm.

Das wirke sich auch auf das Bauhandwerk aus. Sowohl Kunden als auch Handwerksbetrieben werde damit Planungssicherheit und eine berechenbare Finanzierungsmöglichkeit genommen. Zudem würden mit dieser Entscheidung langfristige Investitionen im energieeffizienten Gebäudeenergiebereich blockiert.

„Mit der Aussetzung der Förderprogramme sendet die neue Bundesregierung auch klimapolitisch ein falsches Signal und riskiert einen Vertrauensverlust in die Politik“, sagte Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm. „Diese schnelle Absage-Aktion ist sowohl für bauwillige Verbraucher als auch für unsere Handwerksbetriebe im Bau- und Ausbaubereich schwierig zu akzeptieren“, so der Hauptgeschäftsführer weiter. Nicht nur Bauherren, auch den Betrieben werde die Basis entzogen, auf der sie planen können. „In unserem Bereich ist es am Tag danach bereits zu einigen Auftragsstornierungen gekommen“, sagte Mehlich. Es sei mindestens erstaunlich, dass eine Bundesregierung, die die Energiewende voranbringen wolle, das Aus für ein erfolgreiches Förderprogramm verkünde, ohne eine Perspektive aufzuzeigen.

Insbesondere das Bauhauptgewerbe sei mittelbar betroffen. Dazu gehören etwa Maurer und Betonbauer, Zimmerer, Dachdecker und Gerüstbauer. Aber auch das Ausbaugewerbe spüre die Auswirkungen. Hierzu zählen Elektrotechniker, Klempner sowie Installateur- und Heizungsbauer.

Insgesamt gehören knapp 8000 der insgesamt mehr als 19 500 Betriebe im Ulmer Kammergebiet zum Bauhaupt- und Ausbaugewerbe. Davon befinden sich laut Handwerkskammer 590 im Landkreis Heidenheim, 1612 im Ostalbkreis, 434 im Stadtkreis Ulm, 1208 im Alb-Donau-Kreis, 1150 im Landkreis Biberach, 1135 im Bodenseekreis und 1812 im Landkreis Ravensburg.

Es sei nun dringend geboten, eine langfristig gültige Förderstruktur gerade im Bereich des Klimaschutzes und Wohnungsbaus zu schaffen und zeitnah entsprechende Nachfolgeprogramme aufzulegen, heißt es in der Presseerklärung weiter. Deshalb mache sich die Handwerkskammer Ulm nun für eine rasche Neuregelung seitens des Landes stark. „Wenn der Bund es nicht geregelt bekommt und wirklich nur streichen sollte, muss eben das Land zeitnah neue Förderprogramme für energieeffiziente Gebäude auflegen“, so Mehlich.

Das Handwerk stehe bereit, um die Energiewende umzusetzen. Antragsteller, deren Anträge derzeit noch bearbeitet werden und die fest mit den zugesagten Fördergeldern gerechnet haben, dürften nicht benachteiligt werden. Etwaige finanzielle Ausfälle sollten aus Landesmitteln ausgeglichen werden, fordert der Handwerkskammergeschäftsführer. Deshalb sei die Kammer froh über die ersten Zeichen, die sie dazu aus der Landesregierung bekommen habe, so Mehlich.

Nach dem KfW-Förderstopp und dem dadurch verbundenen Ausfall der Mittel im Baustandard KfW 55 hat das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen nach Mitteilung der Handwerkskammer bereits angekündigt, den Ausfall zumindest dieser Mittel kurzfristig kompensieren zu wollen.