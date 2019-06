Nora Dormeyer vom Ruderverein Friedrichshafen wusste bereits, was sie erwartet. Bei einer Regatta in Heidelberg zog nach einem Gewitterregen plötzlich ein scharfer Schiebewind über die Regattastrecke. Bei solchem Wetter hatte die Nachwuchsruderin aber schon trainiert. Es gelang ihr, die leichte Führung auszubauen und ihr Rennen über 1000 Meter in Tagesbestzeit zu gewinnen.

Damit war sie für den ersten Lauf am Sonntag gesetzt. Bei idealen Ruderbedingungen war Nora auch hier vom Start weg ganz vorne mit dabei und erreichte am Ende einen zweiten Platz hinter der routinierten Konkurrenz aus Konstanz. Im Zeitvergleich der baden-württembergischen Boote lag Nora Dormeyer am Ende an dritter Stelle.

Mattis Kley ging im Einer der Leichtgewichte an den Start und fuhr sein erstes Rennen ungefährdet nach Hause. Bei 14 gemeldeten Booten gewann er seinen Lauf mit der zweitbesten Zeit der vier gestarteten Läufe. Am Sonntag wurde er deshalb in den ersten Lauf gesetzt, in dem die schnellsten Boote vom Vortag gegeneinander antraten. Bei idealen Ruderbedingungen kam auch er gut vom Start weg, musste sich aber der starken Konkurrenz aus Essen beugen. An zweiter Stelle liegend brachte Mattis das Rennen gut über die Strecke. Erst im Endspurt überholte ihn noch ein Boot aus Frankreich . Er erreichte bei der Regatta in Heidelberg einen guten dritten Platz.

Bei der Pfingstregatta in Gießen waren Matthias Wolsfeld, Nora Dormeyer, Leonie Goller, Emma Neubauer und Leon Hoff dabei. Hier fuhr die Nachwuchsmannschaft des RVF eine hervorragende Gesamtbilanz ein, heißt es in einer Mitteilung: Bei 14 Starts gelangen ihnen acht Siege.

Ausflug in die Büsche

Erfolgreichster Starter war Matthias Wolsfeld mit der makellosen Bilanz von fünf Siegen bei fünf Starts. Er gewann an den beiden ersten Tagen jeweils seine Läufe im B-Einer und in der höheren Klasse bei den A-Junioren über jeweils 1000 Meter. Auch im Sprint über 350 Meter der B-Einer am Montag war er siegreich.

Alle anderen RVF-Ruderer gewannen jeweils ein Rennen. Leon Hoff holte sich am ersten Tag den Sieg im Einer der 14-Jährigen und landete am Sonntag sowie beim Sprint am Montag knapp jeweils zwei zweite Plätze gegen einen starken Lokalfavoriten aus Gießen. Nora Dormeyer gewann ihr Rennen im Einer der 14-Jährigen am Sonntag nach einem zweiten Platz am Samstag und einem weiteren zweiten Platz im Sprint am Montag.

Emma Neubauer und Leonie Goller starteten an allen drei Tagen im Doppelzweier der 14-Jährigen. Nach einem Ausflug in die Büsche auf der engen und kurvigen Lahn am ersten Tag, kamen sie nur knapp als Zweite ins Ziel, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch am zweiten Tag war nur ein zweiter Platz drin, was die beiden aber offenbar für den Sprint am dritten Tag anspornte, wo sie mit großem Kampfgeist zum Sieg ruderten.