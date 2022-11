Rottweiler beißt 21-Jährigen - Halter entschuldigt sich und geht weiter

Ein 21 Jahre alter Mann wurde am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Moltkestraße von einem Hund angegriffen und verletzt, wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilte. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt jetzt gegen den unbekannten Hundebesitzer und sucht nach Zeugen.

Der 21-Jährige ging an dem Hund vorbei, als das Tier ihn plötzlich attackierte und ihn in den Arm biss. Dabei stürzte der junge Mann gegen ein geparktes Auto.

Laut Polizei ging der Hundebesitzer zusammen mit seinem Hund nach einer kurzen Entschuldigung weiter - ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die er von einem Arzt behandeln ließ.

Polzei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise auf den Hund oder seinen Besitzer geben können. Der Mann ist etwa 55 bis 60 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat eine Halbglatze mit grauen Haaren, einen grauen Drei-Tage-Bart und trug einen schwarzen Mantel, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Bei dem Hund handelt es sich, dem angegriffenen 21-Jährigen und einem weiteren Zeugen zufolge, um einen Rottweiler. Der Vierbeiner habe schwarzes Fell mit braunen Flecken an Hals und Pfoten und wurde an einer schwarzen Leine geführt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541/701-0 an.