Nach Germania-Pleite: Zwei weitere neue Fluglinien am Bodensee-Airport

Die österreichische Ryanair-Tochter Laudamotion wird ab Anfang Juni Flüge von Friedrichshafen aus nach Palma de Mallorca anbieten. Wie der Flughafen mitteilt, sollen wöchentlich vier Flieger in Richtung der spanischen Ferieninsel starten. Auch die bulgarische Schwarzmeerküste soll künftig bedient werden: Die Bulgarian Air Charter fliegt einmal wöchentlich nach Varna.

Mit Flügen am Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag wird Laudamotion ab dem 13. Juni den Bodensee-Airport mit der Baleareninsel Mallorca verbinden. Die österreichische Airline setzt auf der Strecke Flugzeuge vom Typ Airbus A 320 mit 180 Sitzplätzen ein. Laudamotion startete im Frühjahr 2018 ihren Flugbetrieb, seit Januar 2019 ist sie eine Tochtergesellschaft der irischen Fluggesellschaft Ryanair.

Das war kein Selbstläufer. Flughafen-Sprecher Andreas Humer-Hager über das Engagement der neuen Fluglinien

Die Flotte der Laudamotion besteht derzeit aus 25 Airbus A 320-Flugzeugen. Das Streckennetz deckt vor allem europäische Destinationen und Urlaubsziele im Mittelmeerraum ab.

Die Pleite von Germania ist ein herber Rückschlag für den Flughafen in Friedrichshafen. Bis Anfang des Jahres sah eigentlich alles gut aus für den Bodensee-Airport. Die Zahlen hatten gestimmt und das Angebot von Germania hätte 2020 sogar erweitert werden sollen. Nun die Pleite. Wie es für den Bodensee-Airport und die Fluggäste von Germania weitergeht, Sehen Sie im Video.

Laudamotion-Geschäftsführer Andreas Gruber ist zufrieden mit dem Geschäftsabschluss: „Laudamotion setzt auf Wachstum und aus diesem Grund haben wir insgesamt vier Flugzeuge in Palma de Mallorca stationiert. Jetzt freuen wir uns, dass diese zusätzlichen Kapazitäten es uns ermöglichen, bereits ab Juni viermal die Woche zum Bodensee-Airport zu fliegen."

Ersatz für die Germania?

Zustande gekommen war der Deal im Nachgang der Pleite der Fluggesellschaft Germania. "Wir waren und sind intensiv auf der Suche nach Ersatz für die Germania", sagt Flughafen-Sprecher Andreas Humer-Hager. Dass jetzt nach dem Engagement der Linie SunExpress mit Laudamotion eine weitere Fluggesellschaft in die Bresche springt, sei "kein Selbstläufer" gewesen.

Mehr entdecken: Flughafen Friedrichshafen will schnell Ersatz für Germania finden

Ganz aufgefangen werden könne die Germania-Insolvenz damit allerdings nicht. Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr ist aber zuversichtlich, dass noch mehr Fluglinien einsteigen werden: "Der Markt der Bodensee-Region bietet für zusätzliche Charterflugangebote auch weiterhin große Potentiale, an deren Wiedererschließung nach der Germania-Insolvenz parallel intensiv weitergearbeitet wird."

Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist die Übereinkunft mit der Bulgarian Air Charter. Zwischen Juni und September will die die Fluglinie jeden Donnerstag die bulgarische Hafenstadt Varna am Goldstrand des Schwarzen Meers anfliegen. Auch hier kommt ein Aibus A 320 mit 180 Sitzplätzen zum Einsatz.

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen