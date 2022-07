Nach Flucht aus der Heimat: Google-Übersetzer ist wichtiges „Helferlein“ im Unterricht

Insgesamt besuchen 432 ukrainische Kinder und Jugendliche Schulen im Bodenseekreis (Stand: Anfang Juli). Verteilt sind sie auf insgesamt 25 Vorbereitungsklassen (VKL) an den verschiedensten Schulen in Bermatingen, Eriskirch, Friedrichshafen, Kressbronn, Langenargen, Markdorf, Meckenbeuren, Salem, Tettnang, Uhldingen-Mühlhofen, Überlingen und Meersburg. In der Regel sind die Schüler dieser VKL-Klassen bunt gemischt, was die Nationalität angeht.

Seit Ankunft der geflüchteten Menschen aus der Ukraine Anfang März sind im Bodenseekreis acht zusätzliche Vorbereitungsklassen eingerichtet worden. Alleine im Stadtgebiet von Friedrichshafen besuchen 124 ukrainische Schülerinnen und Schüler Vorbereitungsklassen an städtischen Schulen. Davon gibt es eine am Karl-Maybach-Gymnasium, eine an der Pestalozzischule und zwei an der Ludwig-Dürr-Schule. Vereinzelt sind Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine Teil regulärer Schulklassen anderer Schulen.

Zwei weitere Klassen mit insgesamt 40 ukrainischen Kindern und Jugendlichen gibt es an der Realschule im Bildungszentrum Markdorf. Zudem hat der Landkreis an der Claude-Dornier-Schule zwei Vorbereitungsklassen für berufsschulpflichtige Schülerinnen und Schüler eingerichtet. (Quelle: Stadt Friedrichshafen/Landratsamt)