Nach feststehendem Abstieg: Blisshards möchten die Runde positiv abschließen

Im ersten Spiel nach dem feststehenden Abstieg haben die Landesliga-Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach am Samstag um 20.15 Uhr den Vorletzten SG Herbrechtingen-Bolheim in der Friedrichshafener Bodenseesporthalle zu Gast. Die noch immer punktlosen Blisshards wollen versuchen, endlich das erste Erfolgserlebnis einzufahren.

Das sei für HSG-Coach Andreas Rohrbeck auch definitiv im Bereich des Möglichen. Die SG ist ein machbarer Gegner und die HSG ist im Laufe der Saison leistungstechnisch näher an die Konkurrenz herangerückt. Nun soll sich das zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit auch im Ergebnis widerspiegeln. Trotz des Abstiegs in die Bezirksliga sind die Häfler nicht daran interessiert, abzuschenken. „Wir wollen die Runde so positiv wie möglich abschließen“, so Rohrbeck. Ziel sei es, sich weiterzuentwickeln und sich weiter zu verbessern. „Hoffentlich springt dann mal noch wenigstens ein Punkt raus“, so Rohrbeck, der verspricht: „Wir werden alles daransetzen.“ Und er weiß: Ein Heimspiel gegen den Vorletzten bietet dahingehend die günstigste Gelegenheit.