Nach Fäkalien im Bodensee: Weiterer Norovirus-Fall nachgewiesen

Rund um das Badeverbot in Fischbach und Manzell ist ein weiterer Fall von Norovirus nachgewiesen worden. Das bestätigte Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts Bodenseekreis auf Nachfrage von Schwäbische.de.

Insgesamt haben das Gesundheitsamt 191 Beschwerden von erkrankten Schwimmern erreicht, die über Durchfall und Erbrechen klagen, nachdem sie im verunreinigten See schwimmen waren.

Landratsamt weißt Vorwürfe von sich

Die nun zwei bekannten Fälle von Norovirus wurden labortechnisch bei Schwimmern nachgewiesen, die im Seebad Fischbach und am Freizeitgelände Manzell baden waren, bevor die Quelle der Verunreinigung beseitigt wurde. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.

Den Vorwurf des Behördenversagens dementiert Robert Schwarz vehement: „Im Gegenteil, wir haben sehr schnell reagiert. Sobald die ersten Beschwerden bei uns eingingen, haben wir innerhalb von wenigen Stunden die Stadt Friedrichshafen und die Feuerwehr mit einbezogen, nach den Ursachen geforscht, sie gefunden, behoben und ein Badeverbot bewirkt.“

EU-Grenzwerte wurden deutlich überschritten

Bereits vor mehreren Wochen ging eine Beschwerde beim Landratsamt ein, am Buchenbach-Zufluss würde regelmäßig eine braune und stinkende Brühe in den Bodensee fließen.

Das Regenüberlaufbecken in Manzell wurden daraufhin nicht kontrolliert. Das Landratsamt stellte die Vorfälle in Zusammenhang mit einzelnen Starkregen, durch die immer wieder stark verdünntes Kanalisationswasser in den See gelange.

Erst mit den Beschwerden von erkrankten Schwimmer vergangenen Mittwoch wurde eine Verstopfung im Mischwasserkanal gefunden, durch die ungefilterte Fäkalien und Abwässer über den Buchenbach in den See geflossen sind.

Die Menge an Kolibakterien im Bodensee hatte örtlich die EU-Grenzwerte um das Zehnfache überschritten.

Vom Freizeitgelände Manzell bis zum Fischbacher Hafen gilt bis Freitag, 2. August, ein Badeverbot.

Zwölf Fakten über den Bodensee