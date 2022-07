Nach elf Jahren kehrt Fußballprofi Sergio Canós nach Friedrichshafen zurück

Jahrelang sind beim MTU-Cup in der ZF-Arena in Friedrichshafen Europas beste Fußballtalente zu sehen gewesen. Der U15-Hallencup gehörte weltweit zu den bestbesuchten Hallenturnieren der C-Junioren. Kein Wunder, dass einige, die einst in Friedrichshafen als 13-/14-Jährige gegen den Ball traten, mittlerweile Fußballprofis sind. Beispiele sind unter anderem Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund oder Sergio Canós.

Der Spanier kam 2011 mit dem FC Barcelona in die ZF-Arena, am Samstag (15 Uhr) spielt er mit dem FC Brentford im Häfler Zeppelinstadion gegen den VfB Stuttgart. Von der U16 des FC Barcelona wechselte Canós 2013 in die Nachwuchsabteilung des FC Liverpool. Schon 2015 ging es für den Mittelfeldspieler leihweise ein Jahr zum FC Brentford, über Norwich City landete Canós 2017 schließlich fest beim FC Brentford.

Beim Club aus der englischen Premier League steht der mittlerweile 25-jährige Spanier noch immer unter Vertrag – und trifft am Samstagnachmittag mit seinen Teamkollegen im Zeppelinstadion auf den VfB Stuttgart. „Willkommen zurück in Friedrichshafen“, sagt Klaus Segelbacher. Denn der Organisator des Testspiels am Samstag kann sich noch gut daran erinnern, wie er 2011 dem damals ganz jungen Sergio Canós zum Gewinn der Torjägerkanone gratulierte.

Für Fans, die mit dem Auto kommen, gilt wie in der Vorwoche: Es gibt vier Parkplätze. Diese sind: Parkhaus Zeppelin (Graf-Zeppelin-Platz 1), Parkhaus Hallenbad (Am Sportpark 1), ZF Parkplatz P24 (Waggershauser Straße) sowie ZF Parkplatz P45 (Graf-von-Soden-Platz). Der Stadionparkplatz ist gesperrt.