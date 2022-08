Nach Einbruchserie in Friedrichshafen: Polizei schnappt mutmaßlichen Täter

Nachdem es am vergangenen Donnerstag in Friedrichshafen zu gleich fünf Wohnungseinbrüchen an nur einem Tag gekommen war, kann die Polizei offenbar einen Ermittlungserfolg vorweisen.

Wie das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Ravensburg mitteilen, ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 40-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben den 40 Jahre alten Tatverdächtigen am Freitagvormittag festgenommen. Wie Polizeisprecher Simon Göppert auf Nachfrage mitteilt, ist der mutmaßliche Einbrecher im Rahmen einer anderen Fahndung, bei der es ebenfalls um Diebstähle ging, angetroffen worden.

Ermittler finden Einbruchswerkzeug

Weil die Polizisten bei ihm „mutmaßliches Einbruchswerkzeug“ fanden, nahmen sie ihn vorläufig fest. Um was für Werkzeug es sich dabei konkret handelte, konnte Göppert nicht sagen.

Unklar ist demnach noch, ob der Mann auch etwas mit den Diebstählen zu tun hat, wegen derer die Polizei am Freitag fahndete. Der Verdacht, dass er aber für einen der Wohnungseinbrüche vom Donnerstag verantwortlich gewesen ist, erhärtete sich aber.

„Deshalb wurde der 40-Jährige am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt“, so Göppert. Der Richter habe einen Haftbefehl erlassen und setzte diesen in Vollzug. Seither sitzt der Mann in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Polizei hofft auf weitere Zeuge

Trotzdem ermittelt die Polizei weiter. Es gelte noch, mögliche Tatzusammenhänge zu den anderen Einbrüchen zu klären, bei denen Geld, Schmuck und Wertgegenstände geklaut worden sind. Außerdem prüfen die Beamten, ob es eventuell weitere Täter gab.

Deshalb bittet die Polizei nach wie vor um Hinweise von Zeugen. Wer am Donnerstag und am Freitag im Bereich der Schmidstraße, der Zeppelinstraße, des Nikolaus-, Hyller-, und Schwanenwegs sowie der Vorarlberger Straße auf verdächtige Personen aufmerksam wurde, soll sich melden.

Zu einem weiteren der mutmaßlichen Täter gibt es eine Personenbeschreibung der Polizei. Er ist beim Einbruch in der Schmidstraße gesehen worden und war danach mit einem älteren Herrenrad in Richtung Stadtmitte unterwegs.

„Der Tatverdächtige wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt, südländisch mit dunklerem Hautteint und dunklen Haaren beschrieben“, so die Polizei. Außerdem sei er laut eines Zeugen mit einem lila- oder pinkfarbenen hellen T-Shirt und einer grünen Hose bekleidet gewesen.

Das Polizeirevier Friedrichshafen ist dankbar für Hinweise und kann telefonisch unter der Nummer 07541 / 70 10 erreicht werden.