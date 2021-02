Nach der Niederlage kommt für die Volley Youngstars die Quarantäne

Nach dem Team der VfB-Profis hat es nun auch den Bundesstützpunkt Volleyball in Friedrichshafen erwischt. Ein Spieler der Volley Youngstars zeigte am Sonntag typische Symptome einer Corona-Erkrankung. Ein PCR-Test brachte am Montag ein positives Ergebnis, woraufhin Stützpunkttrainer Adrian Pfleghar umgehend das Gesundheitsamt informierte. Das Team ist nun bis zum 16. Februar in Quarantäne. Die für das Wochenende angesetzten Zweitligaspiele gegen TuS Kriftel und TSV Grafing fallen aus.

Am vergangenen Wochenende hatten die Youngstars noch gespielt. Sie hatten sich viel vorgenommen und waren zuversichtlich, gegen den TV/DJK Hammelburg den ersten Saisonerfolg in der 2. Volleyball-Bundesliga zu landen. Mut machte den Volley Youngstars der Sieg im Duell der vergangenen Spielzeit und die zuletzt guten Leistungen gegen Mimmenhausen und Karlsruhe. Aber Optimismus bringt am Ende keine Punkte. Auf dem Feld war Hammelburg am Samstag überlegen und jubelte über einen souveränen 3:0-Sieg (25:21, 25:23, 25:19) in der Friedrichshafener Zeppelin Cat Halle A1. Das Team aus Bayern behielt vor allem wegen seiner Stärke im Angriff die Oberhand. Zwar waren die ersten beiden Sätze relativ ausgeglichen, insgesamt hatten die Youngstars aber laut Mitteilung keine gute Lösung in der Verteidigung.