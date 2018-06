Nach der ersten titellosen Saison seit 1998 scheint die nationale Hegemonie des VfB Friedrichshafen beendet

Die Geburtstagsgeschenke waren wieder mal ungleich verteilt. Geschäftsführer Jürgen Hauke, der am Freitag seinen 50. feierte, kriegte am Donnerstag einen Sieg geschenkt, als sein VfB Friedrichshafen in der Finalserie in Berlin auf 1:2 verkürzte. Berlins Trainer Mark Lebedew durfte seinen 46. Geburtstag gestern sogar mit der Meisterschale feiern. Stelian Moculescu dagegen wurde vom Deutschen Volleyball-Verband (DLV) am Sonntagabend zum 63. am Montag mit einer Silbermedaille abgespeist – ein Geschenk, das eher einer Strafe für den Erfolgsverwöhnten gleichkam. Maßlos enttäuscht über die erste titellose Saison, seit er 1997 vom ASV Dachau nach Friedrichshafen gekommen war, reichte Moculescu das verhasste Silber gleich weiter.

Dass sich Schiedsrichter Hans-Dieter Gerriets darüber gefreut hat, ist eher unwahrscheinlich. Seine Spielleitung in Tateinheit mit der 2:3 (23:25, 22:25, 25:23, 25:22, 11:15)-Niederlage hatte den Vulkan „Stelu“ wieder mal zum Ausbruch gebracht, Moculescu war außer sich nach dem verlorenen Tiebreak und witterte eine Verschwörung: „Wenn man nicht will, dass wir deutscher Meister werden, schickt man uns so einen Schiedsrichter. Der macht immer dieselbe Scheiße“, schimpfte er und erinnerte an andere Spiele, bei denen er auch schon mit Gerriets aneinandergeraten war und sich seine obligatorische Gelbe Karte abgeholt hatte, die im Oberlehrerspiel Volleyball kurioserweise mit einem Punkt für den Gegner bestraft wird.

„Zu unklug und hektisch“

Tatsächlich tut sich der DLV schwer, kritische Spiele mit entsprechend geschulten Schiedsrichtern zu bestücken; Jürgen Hauke hat sich zu diesem heiklen Thema schon mit Berlins Manager Kaweh Niroomand beraten. Den verdienten Titelgewinn der Berliner wollte aber niemand am Schiedsrichter festmachen – auch Moculescu nicht, nachdem er sich wieder einigermaßen beruhigt hatte. „In den entscheidenden Momenten haben wir vielleicht zu unklug und zu hektisch gespielt.“ Die Berliner aber blieben auch ruhig, als der 2:2-Ausgleich schon beschlossene Sache schien. „Eigentlich sind die Messen bei 5:9-Rückstand im Tiebreak ja schon gesungen“ sagte Niroomand. „Wie wir das nochmal gedreht haben, ist schon abenteuerlich. Da geht man schon durch einige emotionale Wellentäler. Ich bin froh, dass wir es in Friedrichshafen geschafft haben, ich glaube nicht, dass meine Mannschaft das 2:2 verkraftet hätte.“

„Wir waren todmüde. Ich habe versucht, im vierten Satz Energie und frische Luft reinzubringen“, sagte Lebedew, der sich nach der verpassten Siegchance in drei Sätzen demonstrativ das Jackett ausgezogen und die Ärmel hochgekrempelt hatte. Die symbolische Aktion änderte allerdings nichts daran, dass sich die Waage in diesem irrsinnig aufregenden, hochklassigen Spiel langsam auf die Seite des VfB neigte – bis den die alten Dämonen einholten. „Ich habe heute alle sieben Stufen der Hölle durchlebt und auch einige des Himmels“, sagte Lebedew, der nach Spielende fast so geschafft wirkte wie sein geschlagener Kollege. Zentimeter, kleinste Kleinigkeiten haben den Ausschlag gegeben zugunsten Berlins, darüber waren sich alle einig. Am besten analysierte es vielleicht VfB-Kapitän João José. „Die Berliner sind nicht besser als wir. Wenn wir gut spielen, sind wir ihnen sogar überlegen, aber sie spielen gleichmäßiger. Wir haben unseren Rhythmus zu spät gefunden.“

Nach der gescheiterten „Titeljagd“ sieht es nun nicht allzu rosig aus für den VfB. Schon einmal ist es Berlin gelungen, das Meister-Abo des Hegemonisten vom Bodensee zu kündigen. Auch 2003 und 2004 waren die Hauptstädter die deutsche Nummer 1, damals als SCC Berlin. Es war nur ein Intermezzo: Nach zuvor fünf Titeln ließ der VfB von 2005 bis 2011 sechs weitere folgen. Diesmal aber könnte es anders ausgehen.

Asche auf Niroomands Haupt

Die Kräfteverhältnisse haben sich verschoben, seit die Berliner als Recycling Volleys in der Schmeling-Halle spielen und einen Quantensprung in der Vermarktung gemacht haben. „Wir haben innerhalb von zehn Tagen 16000 Zuschauer in der Halle gehabt – das ist fast in der Welt einmalig“, verkündete Niroomand stolz und streute sofort Asche auf sein Haupt: „Der VfB bleibt das Maß aller Dinge. Wir sind noch Lichtjahre von ihnen entfernt.“

Die Demutsbezeugung bezieht sich allerdings allein auf die Meriten der Vergangenheit. „Die haben eine moderne Multifunktionshalle, ein Umfeld von mehr als drei Millionen Menschen und hohes Sponsorenpotenzial, wir leben seit Jahren von der Stadt und den Stiftungsbetrieben“, fasst Jürgen Hauke den Wettbewerbsnachteil des VfB zusammen. Mit der erneuten Qualifikation für die Champions League habe man das „Minimalziel“ erreicht, sagt Hauke, aber „das soll und muss nächstes Jahr besser werden.“ Es wird einen Umbruch geben, wahrscheinlich geht Kapitän José nach neun Jahren von Bord. Hauke: „Wir müssen versuchen, mit intelligentem Scouting und Spielerverpflichtungen im nächsten Jahr wieder vorne zu sein.“

VfB: Aufschlag 10 Punkte, Angriff 62 (45%), Block 7, Fehler 40, Annahme 39% (4% perfekt); Jovovic 3, Simeonov 25, Bratoev 22, Rivera 11, Günthör 12, José 9, Rosic (Denmark, Zass, Trolle-Bonnesen, Späth). – Berlin: Aufschlag 5, Angriff 55 (45%), Block 10, Fehler 27, Annahme 37% (9%); Shoji 3 (Kühner), Carroll 31, Touzinsky 2, Kromm 22, Krystof, Höhne, Galandi 2 (Fischer 3), Kmet 7 (Kühner, Sikiric).