Nach dem Volleyball-Krimi freut sich der VfB Friedrichshafen auf freie Tage

Vojin Cacic kniete am Ende erschöpft auf dem Parkett der Dürener Arena, während seine Mitspieler vor ihm am Netz dem unterlegenen Gegner applaudierten. Der Außenangreifer des VfB Friedrichshafen schien den gerade beendeten Volleyball-Krimi noch einmal Revue passieren zu lassen. Das 3:2 der Häfler im dritten Play-off-Halbfinale bei den Powervolleys Düren war ein denkwürdiges Spiel, dürfte vielleicht sogar als eine der längsten Partien in die Geschichte der Bundesliga eingehen. Um 21.46 Uhr und damit nach 2:45 Stunden verschlug Filip John den dritten Matchball zugunsten des VfB, der mit dem Finaleinzug auch für die kommende Saison in der Champions League qualifiziert ist.

Die lange Unterbrechung ist für den VfB-Trainer zu viel des Guten

Mehrfache Unterbrechungen, Challenges für den Videobeweis und Diskussionen mit Schiedsrichter Markus Zyber verlängerten am Mittwoch die Partie. So etwa Ende des dritten Satzes, als Zyber beim Stand von 23:21 für den VfB einen Aufstellungsfehler der Dürener monierte, diesen aber nach Protesten der Gastgeber zunächst zurücknahm. Die hatten erklärt, dass ein Spieler wegen einer Verletzung vom Feld gegangen und dafür Mittelblocker Tim Broshog gekommen sei. Der soll während der Rotation aber sowieso schon auf dem Feld gestanden haben, letztendlich zeigte der Netzschiedsrichter dem Dürener die Rote Karte wegen Spielverzögerung, was gleichzeitig den 24. Punkt für den VfB bedeutete. „Das hat ja fast 20 Minuten gedauert“, kritisierte VfB-Trainer Mark Lebedew. „Also viel zu lange, das hätte viel früher geregelt werden müssen.“

Diese Diskussion gehörte zu einem Abend, an dem die rund 1200 Fans in der Arena alles geboten bekamen, was den Volleyball spannend macht. Tolle Ballwechsel, spektakuläre Abwehraktionen, gewaltige Angriffsschläge und druckvolle Aufschläge. Mit wechselnden Führungen und unglaublichen Aufholjagden, dazu jeder Menge Emotionen. Und einem Spieler, der dem Spektakel seinen Stempel aufdrückte. Der trug nicht das blaue VfB-Trikot, sondern das weiße der Powervolleys: der 23-jährige Außenangreifer Tobias Brand machte sensationelle 30 (!) Punkte, eine Quote, die selbst Georg Grozer selten erreichte. „Unglaublich, wie er gespielt hat“, lobte auch Lebedew. Mit den Einwechslungen von Zuspieler Eric Burggräf, Diagonalangreifer Filip John und Mittelblocker Melf Urban war es nach der 2:1-Satzführung für den VfB plötzlich „ein anderes Spiel“ (Lebedew).

Matchbälle abgewehrt und im Block wieder dominiert

Wie schon im ersten Spiel der Serie kämpfte sich Düren zurück, getragen vom Publikum, während der VfB wie schon des Öfteren in dieser Saison wackelte – aber am Ende nicht fiel. „Wir hatten drei Spiele innerhalb von acht Tagen gegen einen sehr starken Gegner, das darf man nicht vergessen“, betonte Lebedew. Symptomatisch für die Serie war der Tiebreak: Beim 12:8 war der VfB eigentlich schon durch, danach hatten aber auch die Powervolleys drei Matchbälle – beim Stand von 15:14 sogar einen fast sicheren. Verständlich war der Frust bei den Gastgebern daher groß. „Wir verlieren drei Spiele, die wir alle hätten gewinnen können“, ärgerte sich Trainer Rafal Murczkiewicz. Dem stimmte Mark Lebedew zu. „Am Ende waren es nur ein paar Kleinigkeiten.“ Ein tragendes Element war der VfB-Block, der über die drei Partien gesehen nahezu doppelt so oft punktete wie der Dürener. In der ersten Enttäuschung blickte Dürens Trainer aber schon weiter: „Wir haben einige talentierte deutsche Volleyballer gesehen. Auch das sollte Hoffnung machen.“

13 Sätze in einer Wochen haben Spuren hinterlassen

VfB-Mittelblocker Marcus Böhme war sichtlich erleichtert: „Es ist auch mit zwei Siegen im Rücken nicht selbstverständlich, dass man das Spiel dominiert. Denn der Gegner spielt alles oder nichts, wie man gesehen hat. Aber wir haben jetzt dreimal in Folge gewonnen, das sollte Kraft geben.“ Apropos. Einige Körner dürften die Häfler in dieser emotionalen Woche mit 13 Sätzen doch gelassen haben. Auch deshalb verriet Trainer Lebedew vor der Heimfahrt: „Wir haben jetzt ein paar Tage trainingsfrei.“ Das dürfte auch Vojin Cacic freuen. Um neue Kraft zu tanken. Für das anstehende Finale gegen die Berlin Recycling Volleys – oder doch noch die United Volleys.