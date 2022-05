Nach dem Sturz im Training kann Björn Riley wieder lachen

Beim Heimweltcup in Albstadt sind die Mountainbiker von Trek-Vaude aus Friedrichshafen und dem Ötztal zum Teil angeschlagen an den Start gegangen. Am Ende waren die Fahrer und der Teamchef Bernd Reutemann dennoch zufrieden. „Viel Willensleistung war zu erkennen“, sagte Reutemann laut Mitteilung. „Es war eine tolle Teamperformance auf und neben der Rennstrecke. Wenn du mit drei lädierten Sportlern beim Weltcup antrittst, dann ist es nicht normal, dass sich diese Fahrer in den Top 20 platzieren.“

Das Wochenende in Albstadt begann mit einem Schreckmoment, als Björn Riley im Training stürzte und zur weiteren Untersuchung in die Klinik musste. Er hatte Glück und kam mit einer Schnittwunde am Knie und einem stark gestauchten Handgelenk davon. Nach einem tollen Rennen war Riley mit Platz elf sehr glücklich. Alex Miller startete stark, musste jedoch dem hohen Anfangstempo etwas Tribut zollen und landete auf Platz 26 – direkt hinter seinem Teamkollegen Mario Bair, der nach seinem Sturz in Heubach gehandicapt war. Nils Aebersold, der mitten in seinen Abschlussprüfungen der Schreinerlehre steckt, komplettierte das Teamergebnis mit Platz 32 im internationalen Feld von 160 Fahrern.

Tamara Wiedmann fuhr in der U23 ein starkes Rennen und schaffte als Achte eine persönliche Bestleistung beim Weltcup in Albstadt. „Ich habe zu Beginn die Kraft sinnvoll eingesetzt und im Downhill meine Stärken optimal genutzt“, meinte Wiedmann. Nach Trainingsrückstand durch eine längere Krankheit war das Ziel für Luisa Daubermann, das Rennen durchzufahren. Am Ende wurde es Platz zwölf. Nach dem Sieg beim Heubach-Marathon gelang Antonia Daubermann bei einem Mitteldistanzrennen in Österreich als Zweite erneut eine Podiumsplatzierung.