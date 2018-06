Nach dem Sieg: Friedrichshafen im WM-Rausch

Bei den ersten beiden Toren war es noch unbändige Freude, bei allen folgenden setzte sich auch in Friedrichshafen am Dienstagabend das ungläubige Staunen über den Zauber der deutschen WM-Elf im Halbfinale gegen Brasilien durch. Das Ergebnis: Eine kochende ZF-Arena mit siegestrunkenen Fans und – nach dem Spielende gegen Mitternacht – ein nicht enden wollender Autokorso durch die Stadt.

Nach dem 7:1-Sieg fand ein Korso mit bis zu 250 Fahrzeugen statt, meldete zuletzt die Polizei in Friedrichshafen. Nach einer Stunde mit Fahnenschwenken, Hupen und Fangesängen durch die Friedrichstraße blieb den Beamten gegen ein Uhr in der Nacht dann nur noch die unliebsame Aufgabe, den Korso der Fans „durch polizeiliche Maßnahmen" zu beenden, so eine Mitteilung. Der Siegerfreude wird das keinen Abbruch getan haben – jetzt stellt sich nur die Frage: Lässt sich diese Freude zum WM-Finale in Friedrichshafen nochmal toppen?