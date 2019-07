Nach dem Markdorf Cup ist klar: Der VfB hat noch viel Arbeit vor sich

Daniel Di Leo versucht zu dirigieren. Der Spielertrainer des VfB Friedrichshafen steht im Mittelkreis des Markdorfer Sportplatzes und ist bemüht, seine Nebenleute zu sortieren. Der Erfolg hält sich in Grenzen. Der VfB ist dem TSV Berg heillos unterlegen und verliert im letzten Gruppenspiel des Markdorf Cups durch Tore von Daniel Brielmayer (17. Minute), Vlad Munteanu (22., 25.), Arne Kittel (43.) und Can Bozoglu (72.) deutlich mit 1:5. Den Ehrentreffer für die Friedrichshafener erzielte Kapitän Denis Nikic (81.).

Die Szene mit Di Leo im Mittelkreis ist sinnbildlich für die Situation bei den Häflern. Es fehlt an Führungsspielern, sagt der Spielertrainer. Denn der VfB ist im Umbruch, sechs neue Spieler müssen ins Team integriert werden. Die kommen vor allem aus der eigenen A-Jugend und U23. Verkraften muss er derweil unter anderem die Abgänge von Harun Toprak und Ralf Heimgartner. Der Altersdurchschnitt des Kaders habe sich von 27,5 auf 23 Jahre verjüngt. „Das ist dieses Jahr ein neuer VfB“, sagt Di Leo, für den es nun gilt, Lösungen zu finden. Junge Spieler wie Eugen Stroh (21) oder Nicolai Weissenbacher (22) müssten nun mehr Verantwortung übernehmen und auch mal laut werden. „So Drecksäcke wie ich sterben leider aus“, sagt Daniel Di Leo. Er wolle seine Spieler zu selbstbewussten Menschen ausbilden, das sei auch zu Hause und bei der Arbeit wichtig. „Da übernehmen zwar immer mehr Maschinen die Aufgaben, aber auch denen muss man sagen, was sie zu tun haben.“

Doch dieser Prozess braucht Zeit. Dass nach zwei Wochen Vorbereitung noch nicht alles rund laufen kann, sei völlig normal. „Ich bin noch entspannt“, sagt er trotz der deutlichen Pleite gegen den letztjährigen Ligakonkurrenten aus Berg. Er betont, dass er Vertrauen in seine Mannschaft hat. „Wir wären mit dem gleichen Kader in die Verbandsliga gegangen.“ Die Niederlage im zweiten Relegationsspiel gegen den TSV Heimerdingen hat das jedoch verhindert. Nun will Di Leo mit seiner Mannschaft in der Landesliga wieder oben mitspielen. Aufgrund der mangelnden Erfahrung schließt er aber nicht aus, „dass wir das ein oder andere Mal die Quittung kriegen“.

Ganz andere Ambitionen hat derweil der TSV Berg. Der Aufsteiger möchte sich gleich in seinem ersten Jahr in der Verbandsliga in der neuen Klasse etablieren. Nachdem der VfB im vergangenen Jahr noch der ärgste Konkurrent war und als Einziger den späteren Meister besiegen konnte, scheint zumindest zum jetzigen Zeitpunkt mindestens eine Klasse zwischen den beiden Vereinen zu liegt. Das machte nicht nur das Ergebnis, sondern auch das Auftreten der Mannschaften am Dienstagabend in Markdorf deutlich. Während der VfB noch in der Findungsphase steckt, geht es bei den Bergern, die zwei Wochen früher in die Vorbereitung gestartet sind, bereits um taktische Feinheiten. „Wir machen von Woche zu Woche Fortschritte“, sagt Trainer Oliver Ofentausek, der im Spiel gegen den VfB bereits viele gute Ansätze gesehen hat. Vor allem das Pressing und das Umschaltspiel haben dem Trainer gut gefallen.

Nach zwei Niederlagen gegen die A-Jugend des SSV Ulm und den österreichischen Zweitligisten FC Dornbirn habe er bei seinen Spielern auch die nötige Siegermentalität wieder gesehen, „die Gier, in jedem Spiel alles herausholen zu wollen“. Grund dafür ist auch der große Konkurrenzkampf. Der TSV hat seinen Kader nochmals deutlich verstärkt und hat, wenn alle fit sind, 26 Spieler bei der ersten Mannschaft. Ofentausek selbst lebt die von ihm geforderte Gier vor. Vor dem Endspiel des Markdorf Cups am Freitag, 19 Uhr, gibt er den Titel als Ziel aus: „Wenn man das Finale erreicht, will man es auch gewinnen.“

Der Fokus gilt dennoch bereits dem ersten Pflichtspiel – und da kommt es zum Wiedersehen mit dem VfB Friedrichshafen. Am 3. August treffen die Dauerkonkurrenten in der ersten Runde des WFV-Pokals am Bodensee erneut aufeinander. Ofentausek erwartet dann ein deutlich engeres Spiel als noch in Markdorf – allein schon, weil er seinen Häfler Trainerkollegen Di Leo kennt und schätzt. „Es ist beeindruckend, was er leistet. Er ist ein richtig guter Trainer“, sagt Ofentausek und ergänzt lachend mit Blick auf Di Leos Coachingversuche im Mittelkreis: „Vielleicht ja irgendwann auch mal neben dem Platz.“