Nach Corona: Tierheim braucht Spenden für tägliche Arbeit

Von Aalener Nachrichten

In einer stark vermüllten Wohnung wurden am Sonntagabend von Beamten des Polizeireviers Aalen 13 Hasen aufgefunden, die dort ohne Futter und Wasser bei Dunkelheit eingesperrt waren. Ein Anrufer hatte gegen 18 Uhr die Polizei verständigt, da er aufgrund seiner Beobachtungen davon ausgegangen war, dass sich in der Wohnung möglicherweise eine hilflose Person befindet.

Von der Freiwilligen Feuerwehr wurde, nachdem auf Läuten und Klopfen niemand reagierte, die Türe geöffnet.