Nach Corona-Pause: Theatertage am See finden erstmals in der Caserne statt

Kartenreservierungen für die Theatertage am See gibt es per Mail unter: kartenservice@theatertageamsee.de; Telefonisch: bis Montag, 20. Juni, unter 07541 / 92 16 33, ab Dienstag, 21. Juni, unter 0179 / 450 70 17. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt fünf Euro. Gruppen ab zehn Personen: vier Euro, Schulklassen: zwei Euro. Abendkarte: 12 Euro, ermäßigt sechs Euro (gilt für den gesamten Abend). Dauerkarte für alle Aufführungen kosten 60 Euro, ermäßigt 30 Euro. Das komplette Programm mit Kurzinformationen zu den Aufführungen gibt es im Internet unter