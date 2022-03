Während chaotischer Unfallfahrt in Friedrichshafen: Beifahrer flieht wohl auf Krücken

Ein Audifahrer hat am Freitag gegen 13 Uhr in Friedrichshafen mehrere Verkehrsunfälle verursacht, ein Beifahrer ist möglicherweise geflohen. Der 36-jährige Fahrer fuhr nach Angaben der Polizei in der Margaretenstraße mehrere Zaunelemente, einen Poller und mindestens drei Autos an, bevor er an der Ecke zur Allmandstraße gegen einen Opel prallte und diesen gegen einen Dacia schob.

Der Audi landete auf dem Fußweg neben dem Gebäude von Rolls-Royce Power Systems in der Colsmanstraße in Friedrichshafen. (Foto: Florian Peking)

Seine Fahrt ging laut Mitteilung danach mit wesentlich zu hoher Geschwindigkeit in der Keplerstraße weiter. Als der 36-Jährige am Maybachplatz nach links habe abbiegen wollte, landete sein roter Audi demnach in einem Grünstreifen auf der Seite. Der Fahrer hat dabei laut Polizei schwerere Verletzungen erlitten. Ein Rettungsfahrzeug brachte ihn zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Beifahrer könnte auf Krücken geflohen sein

Der Audifahrer, der ohne Führerschein unterwegs war, stand möglicherweise unter Rauschgift- und Alkoholeinfluss, so die Polizei. Daher sei ihm eine Blutprobe zur Untersuchung entnommen worden. Außerdem gebe es Hinweise darauf, dass während der Unfallfahrt in der Margaretenstraße ein Beifahrer, der eventuell Krücken bei sich hatte, ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet sein soll. Wer Angaben zum Unfallhergang, der Unfallstrecke oder dem flüchtigen Beifahrer machen kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 7010 zu melden.