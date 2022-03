Nach Chaosfahrt in Friedrichshafen: Fahrer springt im Krankenhaus aus dem Fenster

Gegen den 36-Jährigen, der am Freitag in Friedrichshafen mehrere Verkehrsunfälle verursacht hat, liegen zwei aktuelle Haftbefehle vor, wie die Polizei mitteilt. Er habe versucht, aus der Klinik zu fliehen.

Der Audifahrer hatte am Freitag gegen 13 Uhr in der Margaretenstraße mehrere Autos und Zäune beschädigt, fuhr auf der Keplerstraße mit überhöhter Geschwindigkeit weiter und kam beim Abbiegen am Maybachplatz von der Straße ab.

Mann versucht mit Sprung aus Fenster zu entkommen

Nachdem der verletzte Mann in ein Krankenhaus gebracht worden war, stellten Polizeibeamte laut Bericht fest, dass gegen ihn zwei Haftbefehle nach Verurteilungen aus zurückliegenden Straftaten bestehen. Während Polizisten deshalb den Eingang zum Krankenzimmer des 36-Jährigen bewacht hätten, habe dieser am späten Samstagvormittag versuchte, über einen Sprung aus dem Fenster im zweiten Obergeschoss zu fliehen.

Mit einem Sprung aus dem Klinikfenster wollte der Audifahrer, der am Freitag mehrerer Verkehrsunfälle verursacht hat, der Polizei entkommen. (Foto: Florian Peking)

Dabei landete er dem Polizeibericht zufolge auf einem darunterliegenden Vordach und zog sich zwei weitere Knochenbrüche zu, sodass die Flucht jäh und schmerzhaft beendet war. Sobald die ärztliche Behandlung abgeschlossen ist, soll der 36-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden.