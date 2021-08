Nach beendeter Revision öffnet Sportbad wieder

Die Revision im Häfler Sportbad ist abgeschlossen. Die Stadtverwaltung teilt mit, dass das Bad ab Freitag, 27. August, wieder sonntags bis donnerstags von 9 bis 21 Uhr sowie freitags und samstags von 9 bis 22 Uhr geöffnet ist. Die Öffnungszeiten der Sauna sind von Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 21 Uhr sowie am Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr.

Für den Besuch des Sportbades ist die Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzregeln erforderlich. Badegäste müssen geimpft, getestet oder genesen sein. Gültig sind ein negativer Antigen-Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden, oder ein negativer PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden. Kinder unter sechs Jahren sowie Schülerinnen und Schüler, die einen Schülerausweis oder eine Bescheinigung der Schule vorweisen, gelten auch ohne Testnachweis als getestet.

In verschiedenen Bereichen des Sportbades wie am Eingang und in den Umkleidekabinen sowie bei Warteschlangen gilt eine Maskenpflicht. Für die Kontaktnachverfolgung ist ein Formular, das online oder vor Ort erhältlich ist, auszufüllen oder die Luca App zu nutzen.

Im Sportbad und in der Häfler Sauna wird die Anzahl der Gäste situationsbedingt gesteuert. Bei maximaler Auslastung kann ein Einlassstopp verhängt werden, der durch eine Ampel auf der Webseite der Häfler Bäder unter der Rubrik Aktuelles angezeigt wird.

Alle Informationen sowie das Formular zur Kontaktnachverfolgung sind online einsehbar unter: www.bäder.friedrichshafen.de/sportbad