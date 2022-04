Nach Autobrand in Friedrichshafen – Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Zwei Autos haben in der vergangenen Woche in einem Innenhof in der Eugenstraße in Friedrichshafen gebrannt. Anwohner waren vorsorglich aus den angrenzenden Gebäuden evakuiert worden. Ermittler der Kriminalpolizei Friedrichshafen haben nun eine Tatverdächtige festgenommen, wie die Polizei mitteilt.

Im Rahmen der Ermittlungen hatte sich demnach herausgestellt, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden war. Entsprechende Spuren hätten zu einer 32-Jährigen geführt.

Brand wurde wohl bewusst gelegt

Sie steht laut Bericht im Verdacht, eines der beiden Autos bewusst in Brand gesetzt zu haben. Über das Motiv könne sie aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen, erklärt eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Die Flammen hatten dann unter anderem auf einen benachbarten Pkw übergegriffen und auch ein angrenzendes Gebäude in Mitleidenschaft gezogen, heißt es im Bericht weiter.

Die Polizei habe die Frau am Donnerstag festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die 32-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.