Nach Anschlag in Hanau: Polizei verschärft Sicherheitsmaßnahmen

Das Polizeipräsidium Ravensburg hat nach der rassistisch motivierten Tat im hessischen Hanau, bei dem elf Menschen am Donnerstag ums Leben kamen, umfassend reagiert und in seinem Dienstbezirk kurzfristig einige Maßnahmen umgesetzt. „Wir wollen, dass alle Menschen – ganz gleich welcher Herkunft und welchen Glaubens – hier in Oberschwaben sicher und ohne Angst leben können. Dafür leisten wir als Polizei rund um die Uhr den uns möglichen Beitrag“, wird Polizeipräsident Uwe Stürmer in einer Pressemitteilung zitiert.

Man habe bereits mit den meisten Verantwortlichen der Moschee- und Kulturvereine, der israelitischen Religionsgemeinschaft sowie der Gesellschaft für christlich-jüdische Begegnungen, vor allem durch die Leiter der Polizeireviere, Kontakt aufgenommen und stehe den Gläubigen für Gespräche zur Verfügung. Zudem seien die Streifentätigkeit und Schutzmaßnahmen individuell erhöht und zahlreiche Informationsgespräche geführt worden, um den Sorgen der Migranten Rechnung zu tragen und das Sicherheitsempfinden sowie das Vertrauen in den Staat und die Polizei zu stärken.

Bei einzelnen Objekten zeigt die Polizei aktuell während der Gebetsstunden sowie der Ankunft und Abreise Präsenz und steht den Besuchern für Gespräche zur Verfügung. Wie sich die Sicherheit von Einrichtungen, die häufig von Menschen muslimischen, jüdischen oder alevitischen Glaubens besucht werden weiter verbessern lässt und welche weiteren Maßnahmen möglich sind, werde sich im Laufe der nächsten Woche entschieden, heißt es in der Pressemitteilung.