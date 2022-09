„Wie Lastenesel des Ministeriums“: Deutliche Schlussworte von Schulleiter Tilo Weisner

Tilo Weisner ist 63 Jahre alt und stammt aus Friedrichshafen. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er studierte an der PH Weingarten Lehramt für Grund- und Hauptschule mit den Zielfächern Mathematik und Sport. Weisner war 21 Jahre lang Schulleiter an der Grundschule Kluftern. In seinem letzten Schuljahr übernahm er zusätzlich die Leitung der Grundschule in Leimbach. Am Beruf des Lehrers hat ihn besonders erfüllt, Kindern Werte und Inhalte zu vermitteln. Die aktuelle Schulpolitik allerdings bereitet ihm Sorgen, denn Lehrerstunden und Deputate seien inzwischen zu knapp bemessen, sagt Weisner.