Nach 30 Jahren geht Proffessoer Vaclav Pohl in den Ruhestand

Fast 30 Jahre sind es für Prof. Dr.-Ing. Vaclav Pohl zunächst an der Berufsakademie und dann an der Dualen Hochschule Ravensburg geworden – am 30. September ist er nun in den Ruhestand gegangen, teilt die Einrichtung mit. Er kam zu einer Zeit, als man für das duale Modell noch Klinkenputzen musste, heute platzt auch sein Studiengang Elektrotechnik – Automation aus allen Nähten

Der tiefe Süden war für den Bremer Vaclav Pohl zunächst kein Wunschtraum, wie er zugibt. Schnell sei er aber mehr als angekommen und habe mit viel Herzblut die Entwicklung der Fakultät Technik mitgestaltet. Meilensteine dabei seien der Aufbau des Studiengangs Elektrotechnik, die Fokussierung auf die Fahrzeugelektronik oder das noch junge Studienangebot Energie- und Umwelttechnik gewesen.

Heute ist die Elektrotechnik der größte Studiengang an der Fakultät Technik. Vaclav Pohl leitete die Studienrichtung Automation.

Als sich die Möglichkeit zu einem Forschungssemester bot, nutzte Pohl die Gunst der Stunde, sich einem Herzensthema zu widmen: „Wir müssen die Sonnenenergie nutzen!“ Er ging an das renommierte Freiburger Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Mit seiner Expertise, der Regelungstechnik, war er da genau richtig, denn der Wirkungsgrad von Solaranlagen hängt auch entscheidend von der Nachführbarkeit ab. An der DHBW Ravensburg initiierte er schließlich die neue Studienrichtung Energie- und Umwelttechnik. Am Campus entstand eine Solartankstelle, ein Solarforschungsdach wurde installiert.

Motivation für seine Arbeit war ihm immer auch die Lehre. Die Studierenden wussten das zu schätzen und zeichneten ihn mit dem Dozentenlehrpreis aus. Den nutzte er, um in Australien Kontakte zu Hochschulen zu knüpfen – und um in Sydney die Solarlegende Martin Green zu treffen.

„Die Hochschule hat mir viel gegeben“, sagt Vaclav Pohl zu seinem Abschied.