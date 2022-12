Nach 20 Jahren bei ZF: Nutzfahrzeugvorstand Wilhelm Rehm geht in den Ruhestand

Nach rund 20 Jahren bei ZF geht Wilhelm Rehm (64) zum Jahresende 2022 in den Ruhestand. Als Mitglied des Vorstandes war er zuletzt verantwortlich für die Bereiche Nutzfahrzeuge, Industrietechnik und Materialwirtschaft. Seine Nachfolge tritt zum 1. Januar 2023 Peter Laier an.

Wilhelm Rehm stieg nach seinem Maschinenbau-Studium an der FH Augsburg als Assistent der Geschäftsleitung beim Betriebseinrichter Lokoma ein. 1984 wechselte er zur Firma Fendt, zunächst in die Traktorenmontage, dann in die Arbeitsvorbereitung. 1995 übernahm er die technische Leitung der Kemptener Maschinenfabrik und wechselte 1997 innerhalb des Unternehmens als Geschäftsführer für Produktion, Materialwirtschaft und Personal zur AGCO GmbH & Co. Marktoberdorf.

Die Firmengruppe AGCO/Fendt gehört zu den weltweit größten Herstellern von Traktoren und Landmaschinen. Knapp zwei Jahrzehnte bekleidete Rehm dort verschiedene Führungspositionen an mehreren Standorten.

Ab 20023 in Passau

2003 wechselte er als Geschäftsführer für Produktion und Materialwirtschaft zur ZF Passau GmbH. Von Mitte 2010 bis zur Einführung der neuen Division Industrietechnik leitete Wilhelm Rehm den damaligen Unternehmensbereich Arbeitsmaschinen-Antriebstechnik und Achssysteme mit Sitz in Passau. In der Folge übernahm er auch die Leitung des Multidivisionsstandortes Passau/Thyrnau sowie den Vorsitz der Geschäftsführung in Passau und wurde Mitglied der Unternehmensleitung der ZF Friedrichshafen AG.

Ab Januar 2023 an Bord: Peter Laier. (Foto: ZF Group)

Von 2011 an leistete Wilhelm Rehm an der Spitze der Division Industrietechnik laut Pressemitteilung des Unternehmens „einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Neuausrichtung des Konzerns und der neuen Divisionsstruktur“.

In der Division Industrietechnik, die von Passau aus geführt wird, sind unterschiedliche Geschäftsfelder wie Landmaschinen-, Baumaschinen-, Sonderantriebs-, Bahn-, Luftfahrt- und Marine-Antriebstechnik sowie Staplersysteme, Micro Mobility und Windkraft-Antriebstechnik vereint. Einen Meilenstein stellte die im Sommer 2011 erfolgte Akquisition und anschließende Integration des belgischen Windgetriebe-Herstellers Hansen dar.

Nutzfahrzeuggeschäft bei Knorr-Bremse

Seit 2012 ist Wilhelm Rehm Mitglied des ZF-Vorstands und verantwortlich für die Bereiche Nutzfahrzeuge, Industrietechnik und Materialwirtschaft. Er engagierte sich auch im Verband deutscher Anlagen und Maschinenbau (VDMA). Rehms Nachfolge tritt zum 1. Januar 2023 Peter Laier (54) an, der bis Ende 2021 als Vorstand des Bremsenkonzerns Knorr-Bremse fungierte und dort ebenfalls für das Nutzfahrzeug-Geschäft verantwortlich war.