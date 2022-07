Nach 18 Jahren endlich 100: Warum der RSV Seerose sein Jubiläum erst jetzt feiern darf

Zur offiziellen Jubiläumsfeier mit Sektempfang, Grußworten, Blick in die Vereinsgeschichte, Showeinlagen, Tombola und Musik lädt der RSV Seerose alle Interessierten ein. Gefeiert wird am Freitag, 22. Juli, ab 19 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus (Lüdwig-Dürr-Saal). Anmeldung per E-Mail an info@rsv-seerose.de