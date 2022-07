Nach 14 Jahren ist Schluss: Rockcafé Fläschle in Friedrichshafen schließt

Konzerte, Sommerfeste, Dartturniere: Das ist es, was die Häflerinnen und Häfler mit dem Rockcafé Fläschle verbinden. Doch Anfang August soll es seine Türen nach 14 Jahren für immer schließen.

Warum Betreiber Andreas Theurer diese Entscheidung getroffen hat? „Da muss ich etwas weiter ausholen“, sagt er. Noch während der Corona-Schließzeit habe ihm die zuständige Verwaltungsgesellschaft Immo-Hyp eine Mieterhöhung von rund 350 Euro aufgebrummt. „Ich bin dann mit einem Anwalt dagegen vorgegangen und die Immo-Hyp musste es daraufhin zurücknehmen. In der Folge hat sie mir dann zum Ende der Vertragslaufzeit gekündigt – mit der Option zum Weitermachen, wenn ich einen neuen Pachtvertrag unterschreibe“, schildert Theurer. In dem Vertrag hätten jedoch Klauseln gestanden, wie etwa eine Erhöhung der Eigenbeteiligung an Kleinreparaturen von 150 auf 1000 Euro. „Das war ein richtiger Knebelvertrag“, sagt der Fläschle-Betreiber.

Mietminderungsklage und Kündigung

Zu einem von ihm anberaumten Termin mit der Verwaltungsgesellschaft, um die Sache zu besprechen, sei nur eine Praktikantin gekommen, die Fotos von Mietmängeln, welche Theurer beanstandet hatte, gemacht habe. „Ich habe dann eine Mietminderungsklage angestrebt. Da ich bis dato nur mit der Verwaltungsgesellschaft zu tun hatte, so eine Klage jedoch gegen die Hausbesitzerin geht, war deren Erstaunen groß, warum ich sie verklage. Sie hat dann reagiert mit ,Wer mich verklagt, fliegt raus’ – und dann hatte ich jetzt irgendwann auch keine Lust mehr“, sagt Theurer.

Alle weiteren Angaben entsprechen nicht den Tatsachen. Thomas Lickert

Die Immo-Hyp wiederum stellt das Auseinandergehen der beiden Parteien anders dar. Es sei richtig, dass die Immo-Hyp GmbH Verwalterin des Gebäudes ist, schreibt Geschäftsführer Thomas Lickert. Und auch, dass Theurer eine Klage vor dem Landgericht Ravensburg gegen die Vermieterin eingereicht habe und im Laufe des Verfahrens von Vermieterseite die Kündigung ausgesprochen worden sei. „Alle weiteren Angaben entsprechen nicht den Tatsachen“, meint Lickert jedoch. Mehr will er nicht sagen. „Da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, bitten wir um Verständnis, dass wir keine weiteren Angaben machen“, heißt es von seiner Seite.

„Austrinken“ und Räumungsverkauf

Für das Fläschle ändern die beiden unterschiedlichen Darstellungen doch offenbar nun erst einmal nichts mehr: Anfang August will Theurer, der manchem auch noch als Bürgermeisterkandidat von 2017 bekannt sein dürfte, ein „Austrinken“ anbieten und bis zum 12. August gibt es einen Räumungsverkauf. Am 15. August soll Schluss sein. „Wenn jemand noch irgendwas mitnehmen will – Stühle, Tische, Bänke –, kann er oder sie gerne vorher vorbeikommen“, meint Theurer. Der Tischkicker-Verein vom VfB muss nun auch seine Kickertische wieder abholen.

Das Fläschle ist immer eine große Familie gewesen. Das ist schon bitter für uns. Andreas Theurer

„Die sind natürlich auch traurig, nachdem sie endlich einen Raum gefunden hatten, wo sie auch was trinken können. Genauso ist es auch mit den drei Dartmannschaften, die hier regelmäßig herkommen“, meint der Café-Betreiber. Seine Mitarbeitenden hätten zum Großteil alle einen anderen, festen Job – „insofern ist es für die glücklicherweise nicht zu dramatisch“, sagt Theurer. Sein Geschäftsführer allerdings habe sich hauptberuflich um das Fläschle gekommen und werde „wohl erstmal arbeitslos sein. Und ganz generell ist das Fläschle immer eine große Familie gewesen. Das ist schon bitter für uns.“

Auch er selbst habe „schon gebraucht, das Ganze sacken zu lassen“, sagt Theurer. Mittlerweile habe er aber damit abgeschlossen. „Hätte ich direkt andere Räumlichkeiten gefunden, dann würde ich auch weitermachen“, fügt er an. Doch momentan gebe es in Friedrichshafen keine Chance. „Wir schauen aber weiter – und wenn man mir vier Wände und ein Dach gibt, wo ich hineinpass’, dann könnte es schon irgendwann ein Comeback geben“, macht Theurer Hoffnung.

Viele schöne Erinnerungen

Was ihm und seinem Team schon jetzt bleibt, sind vor allem viele schöne Erinnerungen. „Meine Musik hier war das A und O. Jeden Monat gab es Veranstaltungen – von Classic Rock-Nacht, 80er- und 90er-Partys oder Bingo-Abenden“, sagt der Betreiber.

Blowsight nach ihrem Gig im Fläschle. (Foto: Andreas Theurer)

James Kottak (rechts im Bild) von den Scorpions war ebenfalls im Fläschle auf der Bühne. (Foto: Andreas Theurer)

Eine legendäre Nacht habe es 2011 gegeben: „Als James Kottak, Drummer der Scorpions hier war, das war schon etwas Besonderes. Oder auch Blowsight, eine in den Charts international bekannte Rockband, die hier gespielt haben – und damals auch nicht ganz billig waren“, erinnert sich Theurer. Seine Kontakte in die Rockszene will er auch künftig weiter pflegen – und wer weiß, vielleicht stehen seine musikalischen Freunde bald schon an anderer Stelle wieder auf einer Bühne, die zu seiner Location gehört.