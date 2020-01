„Nähmaschinen Hättig“ schließt aus Altersgründen

Die Tage von „Nähmaschinen Hättig“ sind gezählt. Ende April schließt Walter Hättig sein Geschäft in der Karlstraße 17 aus Altersgründen.

„Wie lange wollen wir noch machen?“ Diese Frage stand im Raum, als Walter Hättig im Dezember seine Mitarbeiterin Ria Oppenländer besuchte, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren. Es war der 70. Geburtstag und die Frage also durchaus berechtigt.

„Das Alter geht nicht spurlos an einem vorbei“, sagt der Geschäftsinhaber, selbst 69. Das Rentenalter hat er längst erreicht und es fällt ihm zunehmend schwerer, Nähmaschinen und Bügelmaschinen zu tragen. Außerdem hat ihm Ende letzten Jahres sein Rücken zu schaffen gemacht. „Deshalb haben wir ganz spontan entschieden, aufzuhören“, sagt Hättig. „Wir“, das sind Geschäftsinhaber Walter Hättig und seine Mitarbeiterin Ria Oppenländer, die seit 30 Jahren als Teilzeitkraft im Geschäft ist. Ihren ersten Arbeitsvertrag hatte die gelernte Damenschneiderin noch mit Walter Hättig senior geschlossen, der „Nähmaschinen Hättig“ 1950 gegründet und mit seiner Frau Ruth betrieben hat. Diese stammte übrigens aus dem Nähmaschinengeschäft Groß in Tettnang. „Alle Geschwister haben zur Hochzeit eine Nähmaschine als Startkapital geschenkt bekommen“, erzählt Walter Hättig. Daraus sind die Nähmaschinengeschäfte Groß in Ravensburg, Gebhard in Lindau und Hättig in Friedrichshafen entstanden.

Eigentlich war geplant, dass der andere Sohn das Geschäft übernimmt. Weil dieser jedoch nach einem Unfall querschnittgelähmt war, sprang Walter Hättig junior 1989 in die Bresche und kündigte seine Stelle als Verkäufer im Sportgeschäft Baur-Schlegel. Im eigenen Geschäft ging es nicht nur ums Verkaufen, die Kunden erwarteten auch, dass die Nähmaschinen repariert und gewartet wurden. Gleiches galt für die Bügelmaschinen, die Pfaff bis vor einigen Jahren im Programm hatte. Mehrmals in der Woche klingelt die Ladentür und Frauen – und auch Männer – bringen ihre Maschinen zum Reparieren vorbei. Das erledigt Walter Hättig in seiner Werkstatt neben dem Verkaufsraum. „Es hat immer Spaß gemacht“, sagt Walter Hättig zurückblickend.

Mehrere Generationen von Häflerinnen und Häfler haben hier ihre Pfaff-Nähmaschine gekauft und Garne, Scheren und Nähmaschinenzubehör gleich mit. Das wird sich bald ändern. Am 1. Februar startet der Ausverkauf, drei Monate später, am 30. April, ist endgültig Schluss. Dann schließt Walter Hättig ein letztes Mal seinen Laden ab. Auch wenn er etwas wehmütig ist, so bleibt er auch Realist: „Wir können nicht ewig weitermachen.“

Einen Nachfolger wird es für das Nähmaschinengeschäft nicht geben. Und was wird aus dem Ladengeschäft in der Karlstraße, das der Katholischen Gesamtkirchengemeinde gehört? „Für uns kam die Kündigung Ende Dezember überraschend. Deshalb haben wir auch bisher noch keine Schritte unternommen“, sagt Gesamtkirchenpflegerin Ulrike Weiß auf Anfrage der SZ.