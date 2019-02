Nächstes Jahr winkt ein rundes Vereinsjubiläum

Traditionell harmonisch ist die Hauptversammlung des Schachvereins Friedrichshafen (SVF) vor Kurzem verlaufen. Diesmal war das Stadionrestaurant des VfB Friedrichshafen der gewählte Veranstaltungsort. Nach der Begrüßung durch den SVF-Vorsitzenden Frank Dangelmayer und der beschlossenen Satzungsänderungen zu den Finanzamtvorgaben sowie dem Datenschutz berichteten die einzelnen Ressortleiter.

Turnierleiter Frank Dangelmayer ließ laut Pressemitteilung das Turniergeschehen Revue passieren. Er gewann das wichtigste vereinsinterne Turnier, die Vereinsmeisterschaft vor Markus Funk und Bozo Starcevic. Zahlreiche weitere Turniere fanden im Laufe des Vorjahres statt – etwa die Blitz-Vereinsmeisterschaft, der Nikolaus-Cup oder das Weihnachtsturnier. Bei den Verbandsspielen traten in der Saison 2017/18 zwei Mannschaften an, ab 2018/2019 drei.

Im Anschluss gaben Kassierer Markus Funk, Jugendleiter Eberhard Böckler, Pressewart und Schriftführer Michael Wiemer, Internetbeauftragte Peter Rügamer, Materialwart Gerald Schmidt und Webmaster Roman Zeller über die geleistete Arbeit 2018 Auskunft.

Was den Spielbetrieb anbelangt, trat die erste Mannschaft nach dem Abstieg aus der Landesliga 2017/2018 jetzt in der Bezirksliga an. Die SVF-Zweite sicherte sich in der Kreisliga beizeiten mit dem Sieg in Weingarten den Klassenerhalt. Dieses Jahr kann das Team sogar Meister werden. Aktuell führen die Häfler die Tabelle in der Kreisliga an. Seit Herbst 2018 spielt die Jugend des SV Friedrichshafen als dritte Mannschaft in der E-Klasse und holte kürzlich die Vizemeisterschaft.

Geehrt wurden die Topscorer einer jeden Mannschaft. In der Schach-Landesliga erhielt Frank Dangelmayer die Auszeichnung. In der zweiten Mannschaft erzielte Michael Wiemer das beste Ergebnis.

Nach der Entlastung der Vorstandschaft folgten die Wahlen. Die bisherigen Amtsinhaber Frank Dangelmayer als Erster Vorsitzender und Peter Rügamer als Stellvertreter sowie Kassierer Markus Funk, Jugendleiter Eberhard Böckler, Pressewart Michael Wiemer, Internetbeauftragter Peter Rügamer und Webmaster Roman Zeller wurden einstimmig gewählt – ebenso wie der neue Materialwart Bozo Starcevic und Schriftführer Michael Wannke.

Peter Rügamer gab in einer Powerpoint-Präsentation einen Ausblick auf das Vereinsjubiläum des SV Friedrichshafen, der 2020 den hundersten Geburtstag begeht. Geplant sind ein Internationales Schachturnier im August und ein großer Festakt Anfang Oktober mit einem Schachsimultan-Wettkampf einer renommierten Schachgroßmeisterin oder eines Schachgroßmeisters mit Schachamateuren aus der Bodenseeregion.

Am Ende der Versammlung wurde Schachfreund Hans-Paul Müller für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Als früherer SVF-Vorsitzender prägte er die erfolgreiche Entwicklung des Häfler Vereins entscheidend mit.