Die Bezirksliga-Handballerinnen der TSG Ailingen haben Geschmack an hohen Siegen gefunden. Auch bei der HSG Lonsee-Amstetten setzten sich die Mädels von TSG-Coach Jürgen Frank klar durch. Dafür musste die „Zweite“ der HSG Friedrichshafen-Fischbach gegen die Reserve aus Hard in der Kreisliga A beide Punkte abgeben.

Bezirksliga Damen: HSG Lonsee-Amstetten – TSG Ailingen 21:31 (9:14): Wieder einmal haben die Ailinger Handballerinnen trotz eines nervösen Beginns und ein paar kleinen Schwächephasen im ersten Durchgang, unter dem Strich überzeugen und den nächsten Kantersieg einfahren können. Dieses Mal hatte Lonsee-Amstetten das Nachsehen gehabt, weil Torfrau Nicole Kramer (drei gehaltene Siebenmeter) im Zusammenspiel mit einer funktionierenden Abwehr die gegnerischen Angreiferinnen mitunter zur Verzweiflung brachte. Darüber hinaus wusste die TSG – insbesondere durch Christine Haake – mit sicheren Abschlüssen zu überzeugen.

Einziger Wermutstropfen für die Gäste war der verletzungsbedingte Ausfall von Svenja Kebach. „Das war wieder einmal eine geschlossene Mannschaftsleistung, bei der die Abwehr der Grundstein für den Sieg war“, lobte Trainer Jürgen Frank sein Team, das am Wochenende auf den ungeschlagenen Spitzenreiter trifft.

TSG Ailingen: Nicole Kramer (Tor), Haake (9), Katharina Kramer (6), Höhn (4), Kebach (4), Divy (4/1), Tauch (3), Meschenmoser (1), Katzenmaier, Jäger.

Kreisliga A Herren: HSG Friedrichshafen-Fischbach II – HC Hard II 22:24 (11:11): Nach einer knappen Heimniederlage – gegen die Reserve aus Hard in der VfB-Sporthalle – war die Enttäuschung in den Gesichtern der zweiten Mannschaft der Häfler Handballer nicht zu übersehen. Nach ausgeglichener erster Halbzeit und einer ordentlichen Leistung bis in die Schlussphase hinein, stand das Team von HSG-Coach Elvir Alibasic dennoch nach dem 22:24 ohne Zählbares da.

Und das, obwohl man den Gästen aus Hard numerisch überlegen war. Doch Hard II war konsequenter in der Chancenauswertung und den nötigen Tick stabiler im Abwehrverhalten. Da waren auch die neun Treffer – davon fünf verwandelte Strafwürfe – von Steffen Krost sowie acht Tore von Gero Hörmann zu wenig. „Wir haben einfach zu wenig aus unseren Chancen gemacht und in der Abwehr zu viel zugelassen“, bilanzierte Alibasic.

HSG Friedrichshafen-Fischbach II: Jakob (Tor), Krost (9/5), Hörmann (8), Pogert (2), Rodi (1), Fiesel (1), Rein (1), Pascal Pentzlin, Gräfe, Keller, Magino, Städele, Schicketanz.