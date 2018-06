Tennisprofi Jakob Sude aus Friedrichshafen hat mit seinem Doppelpartner Matthias Haim aus Österreich das Future-Turnier in Glasgow gewonnen. Es ist der zweite Doppelwettbewerb innerhalb von drei Wochen, den Sude für sich entscheiden konnte.

Im Januar hatte er in Antalya – ebenfalls bei einem Turnier der Future-Kategorie, der dritten Klasse auf der Profitour nach ATP- und Challengerturnieren – an der Seite von Altug Cilekbilek Platz 1 geholt. In Glasgow trafen Haim/Sude, die gemeinsam in Dornbirn trainieren, in der ersten Runde auf die Belgier Desein/Mertens (7:5, 6:4), bevor sie sich mit Siegen gegen die Briten Findel-Hawkins/Johnson (6:4, 3:6, 10:7) und Binding/Duncan (3:6, 7:5, 10:8) ins Finale spielten. Nach drei Sätzen gegen die Briten Pauffley/Willis (6:3, 6:7, 10:6) war der Turniersieg unter Dach und Fach. „So könnte es weitergehen“, so Sude, der nun 393. der Doppel-Weltrangliste ist. In dieser Woche starten Sude und Haim beim Future-Turnier in Loughborough in England. (gus)