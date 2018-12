In der abgelaufenen Saison hat sich die Oberschwabenauswahl mit Turnern aus Ailingen, Kressbronn und Wetzisreute nach einem furiosen Finalwettkampf im April den dritten Platz in der Kunstturn-Landesliga geholt. Lange mussten die Turner aber warten, bis zum Aufstiegswettkampf der Bundesliga am Jahresende. Am Samstag schaffte nun die KTV Straubenhardt II den Aufstieg in die unterste Bundesklasse. Den damit frei gewordenen Platz in der Verbandsliga wird im Februar die KTV Oberschwaben besetzen. Riesengroß war der Jubel, als die Nachricht vom Aufstieg pünktlich zum Nikolausturnen der TSG Ailingen eintraf.

Nach nur zwei Jahren in der Landesliga steht für die junge Mannschaft um Routinier Ivan Sommer die nächste Herausforderung an. In der zweithöchsten Landesklasse wird nach dem sogenannten Score-System geturnt, das mehr Taktik bei der Startaufstellung mit sich bringt. Immer zwei Turner zeigen im direkten Vergleich ihre Kürübung. Entsprechend der Differenz bekommt das Team Scorepunkte gutgeschrieben. Somit gibt es auch keine Streichwertung mehr. Bis zum Start der neuen Saison im Februar haben die Trainer und Aktiven nun Zeit sich darauf vorzubereiten. Mit dem Aufwind des Aufstieges im Rücken sollte es an Motivation sicherlich nicht mangeln.