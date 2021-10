Wie war das Mittelalter wirklich? Der Vortrag „Mythos Mittelalter – wie es wirklich war – populäre Irrtümer über das ’finstere Zeitalter’“ erklärt am Montag, 18. Oktober, um 20 Uhr Kultur am Gleis 1, Bahnhof Meckenbeuren laut Pressemitteilung unter anderem, ob die Menschen früher wirklich an die Erde als eine Scheibe glaubten, Stadtluft wirklich frei machte oder die Menschen wirklich fast alle ungebildet und dumm waren. Darüber hinaus werden folgende Frage gestellt und beantwortet: Wie war das nun wirklich mit den Hexenverbrennungen? War die Natur wirklich unberührt und sauber? Wurde viel gefoltert? Wie Rückständig war die Kirche? Wie prüde und sinnenfeindlich war jene Zeit? Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe Kultur und Geschichte, organisiert von Historiker Ulrich Büttner, Leiter des Bildungszentrums Konstanz.

Es gilt die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg