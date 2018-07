Christoph Peters hat schon mehrfach in Friedrichshafen gelesen, vor vier Jahren das letzte Mal. Damals aus seinem Roman „Ein Zimmer im Haus des Krieges“, der ungeheuer genau erzählt, wie ein junger Deutscher zum islamistischen Terroristen wird und kurz vor dem entscheidenden Schlag entdeckt wird. Um das glaubhaft schreiben zu können, bedarf es eingehender Recherchen – eine der Stärken dieses Autors, der langsam und sehr gründlich arbeitet, wenn er seine Helden mit Grenzerfahrungen konfrontiert. Dafür stimmt bei ihm das jeweilige Umfeld, man fühlt sich nach wenigen Sätzen mitten drin, auch in den dreizehn Erzählungen aus seinem jüngsten Band „Sven Hofestedt sucht Geld für Erleuchtung“, aus denen er zwei für die Lesung ausgewählt hat.

Man ist unmittelbar dabei auf dem eisigen Hang, auf dem ein Fotograf sich in Halbschuhen mühsam bergab kämpft, weil des Sturmes wegen der Liftbetrieb eingestellt wurde. Der Mann ist allein mit seiner schweren Digitalkamera – sein einziger Halt in einer äußerst feindlich wirkenden Welt. Und dennoch macht er wie im Wahn Aufnahme um Aufnahme, findet ungewöhnliche Eindrücke der wilden Natur. Wenn man weiß, dass Peters sein Kunststudium als Meisterschüler abschloss, begreift man das leidenschaftliche Interesse an der Bildwerdung. Als der Fotograf endlich in der rettenden Hütte angelangt ist, löst sich die Spannung, wir sehen den Ich-Erzähler mit den Augen boshaft kommentierender Gäste.

Ruhig hat Peters diese zweite Geschichte mit dem Titel „Lichtverhältnisse am Berg“ gelesen, ganz im Gegensatz zur inneren Dramatik des Geschehens. Anders beim ersten Text, der titelgebenden Erzählung. Während Peters mit angenehmer Stimme seinen Text kaum interpretiert, sondern das dem Zuhörer überlässt, zeigt das Spiel seiner Füße eine gewisse Nervosität. Dabei sind gute Nerven unabdingbar für seinen Helden.

Zwar beruft sich dieser Sven Hofestedt auf die Philosophie des Zen-Buddhismus, doch bewegt er sich zwischen einem Leben als Millionär und dem Offenbarungseid, dazu passend die wechselnden Freundinnen. Auch in dieser Erzählung faszinieren die Details. Der Autor spart nicht mit Adjektiven, setzt sie aber so ein, dass sie nicht von der Spannung ablenken. Er führt uns in die Welt der Vermarktung von neuer Textiltechnologie, dann zu einem ungewöhnlichen Ferienanlagenprojekt in der Karibik – „für Menschen auf der Suche nach der tieferen Dimension ihres Daseins“ –, aus dem Hofestedt hinausgedrängt wird.

Immer wieder stehen leitmotivisch Gedanken aus dem Zen im Raum – „Zen ist ein Leben von sieben Schritten und acht Mal Fallen“ –, bis sich schließlich die Spur des Protagonisten irgendwo im Nebel verliert, draußen vor den Toren Münchens am Starnberger See, unweit der Stelle, wo Ludwig II. den Tod fand, wie – das ist bis heute offen, ebenso das Ende des Helden.