My Cake übergibt 6200 Euro an Kinderstiftung Bodensee

Bei der Tortenmesse My Cake im Mai sind insgesamt 6200 Euro für einen guten Zweck zusammengekommen. Mit Unterstützung des Hagnauer Winzervereins haben Aussteller des Tortenevents, die Teilnehmer der Collaboration, organisiert durch Nicola Keysselitz von Key for Cakes, Stefan Müller von der Bäcker-Innung durch den Verkauf von Seelen Dinnete und Schokobananen sowie Ulli Stegmann von Meckatzer durch den Verkauf an der Bierbar, das Geld gesammelt. Nun wurde es an die Kinderstiftung Bodensee übergeben.