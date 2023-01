My Cake tischt prominentes und interaktives Programm auf

Wenn Kunstwerke aus Fondant und Kuchen ihresgleichen suchen – dann ist My Cake Zeit. Rund 50 ausstellende Unternehmen aus ganz Europa kredenzen auf der Messe Friedrichshafen vom 4. bis 5. Februar die neuesten Angebote und Trends rund um Tortendesign und Backkunst.

„Das El Dorado für Kuchenfans im internationalen Dreiländereck hält in der fünften Auflage zahlreiche Shoppingmöglichkeiten und Mitmachbereiche bereit“, freut sich Projektleiterin Julia Graf in einer Ankündigung der Messe. Die Mischung aus Workshops, Shopping, Live-Demos und Wettbewerben lässt die Herzen von Tortenbegeisterten höherschlagen. Neu in diesem Jahr ist die vergrößerte Do-it-yourself-Area (DIY), die hochkarätige Stars mit einem vielfältigen Kursaufgebot vereint.

Von A wie Ausstecher bis Z wie Zuckerblume: Wer auf der Suche nach Back- und Deko-Utensilien ist, wird bei dem Ausstellungsangebot der Torten-Messe fündig. Kuchenfans finden im Mitmachbereich ohne Voranmeldung nicht nur ein großes Angebot an Aktionen vor, sondern freuen sich auch über den Austausch mit Stars der Jubiläumsstaffel der SAT.1-Show „Das große Backen“.

Ideenreichtum ist in den zahlreichen anmeldepflichtigen Workshops gefragt, wo erfahrene Tortendesigner die neuesten Tortentrends vermitteln, und praktische Life-Hacks verraten. Inspiration und Lernen steht bei der Dekofee-Live-Bühne im Foyer West im Vordergrund. Von Interviews bis zum Tortendesign eines „Realistic T-Bone Steak“, hier ist für alle etwas geboten. Fans von Kuchen-Contests sollten sich den Tortenwettbewerb der Interessengemeinschaft für Tortendesign (IGT) vormerken. Die Krone der Königsklasse wird beim Wettbewerb „Essbarer Kuchen“ an die leckersten Frankfurter Kränze vergeben. Weniger royal, dafür umso abenteuerlicher sind die Geschichten, die die Motivtorten der My-Cake-Collaboration erzählen. Unter dem Motto „Erlebnis Freizeitparks“ widmen sich die Schaustücke renommierter Tortenkünstlerinnen und Tortenkünstler den Themenwelten des Europa-Parks. Die kreativen Köpfe hinter den Siegertorten können sich über hochwertige Sachpreise freuen. Anmeldungen sind noch bis zum 22. Januar möglich.

Wen das Backen spontan in den Fingern juckt, der wird bei der bislang größten Palette an DIY-Angeboten auf der My Cake fündig. Christa Gehring und Raiko Kiesler aus der SAT.1 Show „Das große Backen“ zeigen, was es beim Kreieren detailverliebter Fondant-Figuren zu beachten gilt. Fans verführerischer Kakao-Aromen erlernen beim Pralinen-Workshop von Caterina Barretta die Zubereitung der schokoladigen Köstlichkeiten. Auch das Vortragsprogramm der Live-Bühne serviert Inspirationen für die nächsten Back-Projekte. Raheem Haidar, Gewinner der Jubiläumsstaffel von „Das große Backen“, zeigt unter anderem worauf es beim Anfertigen verführerischer Valentinstags-Cupcakes ankommt und Cakeprofi Kevin Lühmann verrät, wie Schokolade richtig temperiert wird.

Bei den My Cake Workshops ist für alle etwas dabei: In über 33 Kursen gilt es die Welt der modernen Tortenkunst zu entdecken. Welche Handgriffe nötig sind, um Klassiker wie Muffins und Macarons zu einem Augenschmaus zu machen, steht ebenso im Vordergrund wie die Modellierung detailverliebter Blüten und Figuren. Tortenprofi Nicola Keysselitz demonstriert, wie zuckersüßen Gesichtern mit der richtigen Mimik Leben eingehaucht wird. Als Meister der Sinnestäuschung verpackt Sebastian Kronseder Kuchen als realistisches T-Bone Steak. Das Sahnehäubchen auf dem Kurserlebnis ist das Kreieren eigener Kunstwerke. Diese dürfen im Anschluss mit nach Hause genommen werden. Für die kostenpflichtigen Kurse ist eine Voranmeldung erforderlich.