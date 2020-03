My Cake-Spende versüßt Kinderstiftung den Arbeitsalltag

Zwischen süßen Back- und Deko-Zutaten, dem Tortenwettbewerb sowie Workshops konnten Besucher auf der dritten My Cake in Friedrichshafen Anfang Februar auch Gutes tun: Unter anderem mithilfe der Collaboration „Help with Cake“, organisiert von Tortenprofi Nicola Keysselitz von Key for Cakes, konnten 7314,37 Euro für den guten Zweck gesammelt werden. Übergeben wurde das Geld nun an die Kinderstiftung Bodensee, die sich für Kinder aus armen und benachteiligten Lebensverhältnissen einsetzt.

21 renommierte Tortenkünstler kreierten im Vorfeld der Messe kreative Exponate zum Thema „König Ludwig“, die auf der My Cake ausgestellt wurden. In einem Vorab-Voting wurde für die schönsten drei Kunstwerke abgestimmt, die anschließend live auf der My Cake ersteigert werden konnten. Die Erlöse aus dieser Auktion sowie die Einnahmen der Tombola, je ein Euro pro verkauftem Glas Meckatzer Weiß-Gold und Hagnauer See Secco sowie der Verkauf von Seelen der Bäcker-Innung Bodenseekreis kommen der Kinderstiftung Bodensee zugute. Maren Dronia, Projektleiterin Kinderstiftung Bodensee, freut sich über die Spendensumme: „Wir freuen uns sehr über diesen unglaublichen Betrag, den wir in Mobiliar, Kleidung und verschiedene Freizeitangebote investieren werden.“ Tortenprofi Nicola Keysselitz resümiert: „Ein großes Dankeschön an alle, die bei diesem Projekt beteiligt waren, insbesondere an die Tortenkünstler und das Festspielhaus Füssen. Die Torten, die nicht versteigert wurden, können dort in einer Dauerausstellung bewundert werden.“