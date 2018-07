Ob das Materialwirtschaftszentrum irgendwann sogar einmal ein „Touristenmagnet“ wird, wie SPD-Stadtrat Heinz Tautkus in einem nicht ganz ernst gemeinten Einwurf meinte, darf in der Tat bezweifelt werden. So schön ist der Betonklotz nun auch wieder nicht, auch wenn sich die Bauherren alle Mühe geben, ihn so verträglich wie möglich in den Klufterner Süden einzubetten. Die schaulustigen Gemeinderäte des Technischen Ausschusses zeigten sich gestern jedenfalls nach einem Rundgang über die Baustelle ziemlich beeindruckt von dem Großprojekt, das – wie einige fanden – gar nicht so gigantisch rüberkommt. „Von der Größe, die der Bau hat, wird man nicht erschlagen. Er hat ein Maß, das noch fassbar ist“, sagte CDU-Mann Daniel Oberschelp. Sein Kollege Erich Habisreuther erklärte, „das es nicht übermächtig wirkt, wenn man davorsteht“.

Tour-Guide Dieter Kneisz, der bei Tognum/MTU das Projekt MWZ-Bau leitet, erklärte, dass die Arbeiten „voll im Plan“ liegen. Einige Tage Pause durch kaltes Winterwetter seien einkalkuliert gewesen. Bis zum 26. August soll das Gebäude stehen, dann ist der Start des Innenausbaus vorgesehen. Wenn die Handwerker fertig sind, will Tognum/MTU ab Oktober mit dem Umzug von neun Logistikstandorten, die im Umkreis von 30 Kilometern verteilt sind, in das MWZ beginnen. Walter Hermann, der bei Tognum/MTU den etwas sperrigen Titel „Leiter Facility- und Infrastrukturmanagement trägt, ließ wissen, dass das neue Logistikzentrum seinen Betrieb nicht mit einem „Big Bang“ aufnehmen wird, sondern „peu à peu“. Das liege daran, dass zum einen weiterhin die Produktion versorgt werden müsse, zum anderen ein konzertierter Umzug zu einem bestimmten Zeitpunkt schon allein wegen des LKW-Verkehrs nicht möglich sei. Im April 2012 soll das MWZ schließlich komplett eingerichtet sein.

Einladung für die Anwohner

Nicht ohne Stolz erwähnte Walter Hermann die Dimensionen des neuen Bauwerks. Das Grundstück, auf dem es derzeit errichtet wird, ist 105000 Quadratmeter groß. Der erste Bauabschnitt umfasst einen Baukörper von rund 46 000 Quadratmetern, in einem zweiten sollen noch einmal 10 000 dazukommen. Die Ost-West-Diagonale wird bei vollem Ausbau 250 Meter betragen, die Tiefe 230 Meter. 30 000 der insgesamt 50000 Quadratmeter Dachfläche sollen begrünt werden. Wie der Erste Bürgermeister Dr. Stefan Köhler gerne betonte, ist das höchste Gebäude des MWZ mit 16 Metern einen Meter niedriger als geplant. „Wir haben unsere Zusagen nicht nur eingehalten, sondern sogar unterschritten“, so Köhler. Sicher mit Freude dürften die Gemeinderäte vernommen haben, dass Tognum/MTU beziehungsweise der Generalunternehmer viele Firmen in der Region mit Arbeiten beauftragt.

Wie Tognum-Mann Walter Hermann ankündigte, wird es im Herbst eine große Einweihungsfeier geben, zu der Tognum/MTU neben den MWZ-Nachbarn auch diejenigen eingeladen wird, die ihre Grundstücke zur Verfügung gestellt hatten. „Wir möchten den Anliegern unseren Dank aussprechen“, sagte Hermann und ist überzeugt, „dass wir uns ihres Vertrauens würdig erwiesen haben“.