Die „Mut-Tour“ hat in Ettenkirch bei „Rad&Roll“ Station gemacht. Landrat Lothar Wölfle nahm die Tandem-Teams in Empfang.

Unter dem Leitmotiv „Mutige Menschen möchten anderen Menschen Mut machen“ setzen sich die Teilnehmer für einen offenen Umgang mit Depressionen ein. Bereits am 16. Juni startete die diesjährige „Mut-Tour“ in Hildesheim. Von dort aus führte die Radlerstrecke gen Süden zum Bodensee. Von Friedrichshafen geht es über Konstanz weiter bis zum Ziel in Münster am 2. September. Insgesamt sind 60 Teilnehmer auf Tandems, in Zweier-Kajaks und zu Fuß beim Wandern unterwegs.